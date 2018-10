Premiér Babiš oslavil sté výročí projevem v Národním muzeu

Poté v Kramářově vice poobědval se státníky pozvanými na oslavy výročí a následně přednesl slavnostní projev u příležitosti znovuotevření historické budovy Národního muzea po rozsáhlé rekonstrukci.

V předvečer státního svátku 28. října se na Hradčanském náměstí tradičně konala slavnostní přísaha nových příslušníků Armády ČR a letos také nových příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. Z tribuny jí přihlížela řada čestných hostů v čele s prezidentem Milošem Zemanem a předsedou vlády Andrejem Babišem.

Program premiéra Babiše v rámci oslav stého výročí poté pokračoval v Kramářově vile, kde předseda české vlády přijal další vzácné hosty, kteří přijeli v tento významný den přidat se ke gratulantům. Ke slavnostnímu obědu zasedli slovenský premiér Peter Pellegrini, předseda vlády Lucemburska Xavier Bettel, polský premiér Mateusz Morawiecki, místopředsedkyně vlády Chorvatska M. Pejčinovičová Buričová, místopředseda vlády Slovinska M. Cerar a ministr zahraničních věcí Rumunska T. Mele?canu.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté se premiér Babiš a vzácní hosté přesunuli do Národního muzea, kde spolu s prezidentem Milošem Zemanem a dalšími představiteli českého státu a významných institucí sledovali program slavnostního otevření zrekonstruované historické budovy Národního muzea.

Premiér Andrej Babiš při té příležitosti vystoupil s projevem, v němž ocenil bohatou, i když komplikovanou historii Československa a připomněl i současné úspěchy českých firem, podnikatelů, umělců a sportovců.

„Ptejme se všichni, čím pozitivním můžeme naší zemi a našemu národu přispět. Ptejme se všichni, každý z nás, co můžeme pro Českou republiku udělat dobrého. A víc si věřme. My na to máme! Česká republika je nejkrásnější země na světě. Myslím, že to cítíme všichni. Tak ať to ví celý svět!“ uzavřel český premiér své vystoupení, jehož kompletní text naleznete ZDE.

Psali jsme: Andrej Babiš: Tekly mi slzy Premiér Babiš: Naše vztahy jsou velice dobré a budou se dál rozvíjet Babiš s Macronem navštívili Karlův most či Lichtenštejnský palác Premiér Babiš jednal s kancléřkou Merkelovou o hospodářské i obranné spolupráci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV