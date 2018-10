Premiér Babiš jednal s kancléřkou Merkelovou o hospodářské i obranné spolupráci

Premiér Andrej Babiš přijal v pátek 26. října 2018 v Kramářově vile kancléřku Spolkové republiky Německo Angelu Merkelovou, která do Prahy přicestovala u příležitosti oslav 100. výročí založení samostatného Československa. Probírali spolu hospodářskou i obrannou spolupráci obou zemí a čas našli i na aktuální evropská témata.

„Velice si vážím toho, že paní spolková kancléřka přicestovala do Prahy právě dnes, kdy vrcholí oslavy stého výročí založení samostatného Československa. Setkáváme se ve vile, kterou nechal postavit první československý premiér Karel Kramář, což je takové symbolické místo,“ uvedl předseda české vlády.

Český premiér rovněž připomněl, že Německo je pro Českou republiku klíčovým partnerem, s nímž sdílíme řadu společných zájmů, včetně ekonomických či zahraničněpolitických. O velmi dobrých vzájemných vztazích svědčí i intenzivní dialog, který premiér Babiš a kancléřka Merkelová pravidelně vedou na jednáních Evropské rady a podobných příležitostech.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Naše vztahy jsou velice dobré. Naše ekonomická spolupráce je skvělá. Jsme rádi, že v Česku investovalo 6 000 německých firem, které investovaly nejen do výroby, ale, co je velice důležité, také do vědy a výzkumu. Já se s jejich představiteli setkávám a myslím, že víme přesně, jaké mají potřeby, a spolupráce je určitě velice dobrá,“ poznamenal premiér Babiš a připomněl pozitivní úlohu česko-německého strategického dialogu.

Oba politici se dotkli i evropských témat. Shodli se, že Evropská unie potřebuje funkční spolupráci v klíčových oblastech, jakými jsou vnitřní trh či svoboda pohybu, přičemž podle premiéra Babiše musí Evropská unie směřovat k celistvosti kontinentu. V diskusi došlo i na téma migrace. Premiér Babiš v této souvislosti zopakoval, že klíčem k zastavení ilegální migrace je systémové řešení mimo evropský kontinent a ekonomická spolupráce s africkými zeměmi tak, aby byla tato ilegální migrace zastavena.

Psali jsme: Premiér Babiš: Odhalením úžasné vitráže začínáme oslavy 100. výročí založení Československa Premiér Babiš: Nevím, o jakých šesti milionech je tady řeč Premiér Babiš: Naše finanční zdraví je jedno z nejlepších v Evropě Babiš nepodpoří státní dotaci pro svaz bojovníků za svobodu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV