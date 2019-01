Premiér Babiš poprvé v historii České republiky navštívil Thajské království

Tématem jednání byla především obranná a hospodářská spolupráce obou zemí, ale politici se dotkli i mezinárodní politiky. Setkal se rovněž s místopředsedou thajské vlády a ministrem obrany Prawitem Wongsuwanem a poobědval se zástupci thajských partnerů ve významných projektech.

Premiéra Babiše přijal na Úřadu vlády thajský premiér Prajutch Čan-Oča. Tématem jednání byl další rozvoj vzájemných obchodních a ekonomických vztahů. Český předseda vlády připomněl například velmi čilé styky v rámci turistického ruchu, kde Thajsko patří mezi oblíbené dovolenkové destinace Čechů a naopak.

„Je důležité si uvědomit, že Thajsko je náš hlavní obchodní partner v jihovýchodní Asii. Vzájemný obchodní obrat dále roste – podle českých statistik dosáhl skoro 1,5 miliardy dolarů. Z českého pohledu je srovnatelný s naším obchodním obratem s Indií, naším klíčovým partnerem Izraelem nebo s některými členskými státy EU,“ řekl Andrej Babiš.

Podpořit tento pozitivní trend má i nynější návštěva předsedy vlády, jehož v Thajsku doprovází i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a početná podnikatelská mise, která čítá kolem 40 zástupců českých firem. „Velice si cením i toho, že se Thajsko dívá do budoucnosti, což je zřejmé z plánu, který se nazývá Thajsko 4.0. Česká republika je jednou z nejrozvinutějších průmyslových zemí v Evropě a naše firmy mají mnoho zkušeností s transformací na průmysl 4.0. Ujistil jsem pana premiéra, že naše know-how a zkušenosti budeme velice rádi sdílet,“ konstatoval český premiér.

Oba politici se zabývali i tématem obranné spolupráce České republiky a Thajska. Premiér Babiš připomněl, že české letouny L-39 již dnes pomáhají s výcvikem thajských pilotů. „Český obranný průmysl má více než staletou tradici,“ podotkl. „Jsme připraveni Thajsku pomoci, jak bude potřebovat. Hovořili jsme například o letounech nové generace, které se v České republice vyrábějí, a také o našich vojenských vozidlech a ručních zbraních. Některé z nich už thajské bezpečnostní síly používají. Dalším velkým příkladem obranné spolupráce v tomto konkrétním oboru je výcvik thajských pilotů JAS-39 Gripen v taktickém simulačním centru v České republice,“ řekl předseda vlády.

Oba politici se během diskuse vrátili také k úspěšné záchranné akci – evakuaci mladých fotbalistů ze zaplavené jeskyně Tham Luang. Pomoc tehdy nabídla i Česká republika, což thajská strana ocenila. „Považuji to za úspěšný start spolupráce mezi českými a thajskými záchrannými složkami,“ konstatoval premiér Babiš.

Na jednání s místopředsedou thajské vlády a ministrem obrany Prawitem Wongsuwanem doprovázela předsedu vlády podnikatelská delegace zahrnující zástupce zbrojařského průmyslu. Podle premiéra Andreje Babiše jsou právě obranná a hospodářská spolupráce spolu s rozvojem turismu v současnosti hlavními nosnými tématy vztahů mezi Českou republikou a Thajskem.

„Byl jsem překvapen, kolik zde máme věcí k projednání. Nabízíme Thajsku nová letadla, opravu starých letadel, Česká zbrojovka zde nabízí víceméně stejnou výrobu, jako má v Maďarsku, tedy útočné pušky a pistole. Nabízíme radary, simulátor volného pádu, obrněná vozidla, tatrovky, houfnice, aktivní radary. Je zde nové pancéřové vozidlo Perun, Explosia nabízí modulární náplně do houfnic… Jsem rád, že se český zbrojařský průmysl opět dostává do kondice. Jsou to velice konkrétní obchody, jsou již rozpracované, i když, jak mě kolegové informovali, domluvit podobný kontrakt ve zbrojařském průmyslu trvá i osm let, než se vše vyzkouší a domluví. Pro náš export je to ale velice důležité,“ přiblížil průběh schůzky premiér Babiš.

Andrej Babiš je prvním českým premiérem, který Thajské království navštívil. Ve čtvrtek se premiér s podnikatelskou misí zúčastní zahájení podnikatelského semináře, který v Bangkoku pořádají Federace thajského průmyslu ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR.

