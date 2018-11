Premiér Babiš zdůraznil v Paříži hodnotu Evropské unie

Předseda vlády Andrej Babiš v pondělí 12. listopadu 2018 pokračoval v třídenní návštěvě Paříže. Při návštěvě Centre Georges Pompidou, si premiér prohlédl sbírky a jednal s ředitelem Sergem Lasvignesem především o spolupráci této prestižní umělecké instituce s českou Národní galerií. Jednání se účastnil také generální ředitel Národní galerie Jiří Fajt. Premiér Babiš uvedl, že česká Národní galerie má zájem získat licenci Centre Pompidou.

„Jednak je plán velké rekonstrukce a investice do Národní galerie nebo úvaha, že by se stavělo nově. Ale diskuse byla hlavně o vzájemné spolupráci, o výměně uměleckých děl, která mají a která jsou neuvěřitelná. Všechny galerie světa by s nimi rádi spolupracovali, oni už mají jasnou spolupráci s Málagou, s Belgií, mají spolupracovat se Šanghají a s Koreou. Pozval jsem pana generálního ředitele do Prahy, abychom mu vše ukázali na místě. Myslím, že to bylo přijato velice pozitivně, takže jsem spokojený,“ řekl k setkání Andrej Babiš.

Následně premiér Andrej Babiš navštívil vysokou školu Sciences Po, mezi jejíž absolventy patří takové osobnosti jako Karel Kramář či Edvard Beneš. Sciences Po je jedním ze šesti zakládajících členů Pařížského mírového fóra. Ve své přednášce zdůraznil premiér hodnotu Evropské unie, která přináší mír a prosperitu do všech částí evropského kontinentu. V posledních letech ale EU čelí řadě krizí, např. finanční, hospodářské, ale i migrační krizi a teroristickým hrozbám, které do jisté míry narušily důvěru občanů v unii.

Ve svém projevu také reflektoval témata včerejší Pařížské mírové konference. Poté předseda vlády besedoval se studenty. „Mluvil jsem i o mírové konferenci, jak se ve světě zbrojí, jak funguje Bezpečnostní rada OSN, kolik peněz se vydává na zbrojení a mluvil jsem o planetě jako takové, o klimatických změnách, samozřejmě o migraci a o Evropě, abychom se vrátili ke čtyřem svobodám, ke kořenům Evropské Unie,“ dodal předseda vlády k přednášce v Sciences Po.

Ráno se premiér setkal také s generálním ředitelem Société Générale Frédéricem Oudéou a generálním ředitelem Électricité de France Jean-Bernardem Lévym.

Odpoledne zamířil předseda vlády Andrej Babiš do italského Palerma, kde se zúčastní večeře s předsedou italské vlády Giuseppem Contem.

