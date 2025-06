Prokšanová (KSČM): No pasarán!

Seznam Zprávy se opět ptaly a já odpověděla. Do článku se samozřejmě dostala jen část odpovědi, tak tady jí máte celou:

Jak nahlížíte na návrh zákona o zákazu propagace komunismu? Co to pro Vás znamená? V minulosti jste například oslavovala jméno Lenina, budete v budoucnu vážit slova? Obáváte se, že by to mohlo být vyloženo jako propagace komunismu?

Anketa Souhlasíte s odsouzením učitelky Martiny Bednářové? Souhlasím 1% Nesouhlasím 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10864 lidí

Návrh zákona o zákazu propagace komunismu samozřejmě naprosto odmítám. V souladu se stanoviskem KSČM ze dne 30. května 2025 jej považuji za účelový a diskriminující.

Jako komunistka a členka komunistické strany samozřejmě propaguji myšlenky komunismu. Jak se na moje konkrétní aktivity bude vztahovat novela trestního zákona netuším, proto bych nerada cokoliv předjímala. V současné chvíli nevidím důvod cokoliv měnit.

Tento návrh je potvrzením dlouhodobého směřování pravicových vlád k omezování politických i občanských svobod v naší zemi a k fašizaci společnosti. Komunisty se podobným způsobem pokusili umlčet naposledy nacisté a jen dík tomu, že komunisté v těchto historických zkouškách obstáli, byl nacismus poražen, naše vlast osvobozena a následně mohl náš národ žít dlouhá desetiletí v míru.

To je historická zkušenost, díky které jsem si jistá, že antikomunistická hysterie Fialovy asociální vlády nemůže umlčet hlas statisíců občanů, volajících po mezinárodní spolupráci, solidaritě, pokroku a míru, což jsou hodnoty, které my komunisté radikálně zastáváme.

¡No pasarán!

Mgr. Petra Prokšanová KSČM



