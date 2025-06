Farský (STAN): Euro je pro Česko výhodné

Česko žije děním kolem bitcoinů. Tohle téma se rozhodně nevyhýbá ani nám europoslancům. Svět se ale točí bez ohledu na patálie ministra Blažka, a tak v tomto týdenním přehledu nejen k tomu.

Blažkovy bitcoiny

Nemůžu ale začít jinak než kauzou, která plní přední stránky novin už několik dní, odchází kvůli ní ministr Pavel Blažek a nahrazuje ho jeho kolegyně Eva Decroix. Konec Blažka byl nevyhnutelný. Kolem aféry s bitcoiny toho už bylo tolik, že se to stalo neobhajitelným. Pořád je co vysvětlovat a já doufám, že odpovědi na nezodpovězené otázky přijdou. Ať už od samotného ministra v demisi, od vyšetřovatelů nebo ODS.

Politika je postavená na důvěře a bez ní ji nejde dělat. Jenže teď značně chybí a je potřeba si ji získat zpět. Za STAN toto od našich koaličních partnerů požadujeme. Dluží to ale také opozičním politikům, a především veřejnosti.

Postavení jádra

Teď už ale k bruselskému dění. Minulý týden jsme měli zasedání výborů. A na průmyslovém, kterého jsem součástí, jsme odhlasovali důležitou rezoluci ke Clean Industrial Dealu. Prvně je v ní zmíněné jádro na stejné rovině jako obnovitelné zdroje energie.

To je z mého pohledu klíčové. Zejména z pohledu Česka, kde je jádro nezbytnou součástí pro energetickou transformaci. Rezoluce ale reflektuje celkem tři důležité aspekty - kromě již zmíněného jádra také bezpečnost energetických dodávek a zajištění konkurenceschopnosti.

Podstatné zůstává zachované. Jdeme si pro stanovené klimatické cíle, ale upravujeme cestu, jakou se k nim dostáváme. Realistický a konstruktivní přístup.

Číslo týdne: 2026

Bulharsko může od ledna 2026 začít platit eurem. Evropská komise dospěla k závěru, že Bulhaři plní veškerá potřebná kritéria a mohou společnou evropskou měnu začít používat. Drobná exkurze… Bulharsko vstoupilo do EU v roce 2007, tedy tři roky po Česku, a přesto nás v přijetí eura předbíhá.

Česko je také připravené přijmout euro, ekonomické předpoklady na to máme, ale chybí politická vůle. Za dobu našeho vládního angažmá jsme se to my Starostové snažili změnit, tuhle bitvu především odehrával ministr Martin Dvořák, díky! Ale bohužel se to s odezvou nesetkalo.

Nevzdáváme se, opět je přijetí eura součástí našeho programu nejen pro podzimní volby. A proč? Protože to je pro Česko výhodné. Ekonomicky i bezpečnostně.

Podpis Dukovan

Na závěr se vrátím ještě jednou k jádru. Tentokrát ale v podobě podpisu smlouvy na Dukovany. Středa byla turbulentní den. Nejvyšší správní soud zrušil zákaz uzavřít smlouvu, naše vláda byla připravená, okamžitě jednala a kontrakt s KHNP podepsala. Nové jaderné bloky na Vysočině budou.

Podpis Dukovan je satisfakcí pro Lukáše Vlčka, který se nenechal zastrašit peripetiemi a na ministerstvu průmyslu a obchodu vytrvali, až dosáhli výsledku. Dobrá práce!