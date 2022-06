Premiér Fiala: Bezpečnostním sborům jsme přidali průměrně 700 korun

reklama

Vážený pane poslanče,

děkuji za tuto otázku. Je důležitá v tom smyslu, že my jsme si opravdu vědomi významu práce příslušníků bezpečnostních sborů v této složité situaci a podle toho jsme se taky chovali a taky se podle toho budeme chovat nadále. To vám hned dokážu na konkrétních číslech. Musíme si uvědomit, v jaké situaci jsme převzali vládu. Převzali jsme vládu ve chvíli, kdy Česká republika se zadlužovala prakticky nejrychleji ze zemí Evropské unie. A musíme si říct, že ty peníze, které se půjčí, tak zase někdo musí splatit. A splatí je čeští občané. A ty peníze jsou drahé, protože platíte půjčku a ještě platíte úroky a každý rok jsou to miliardy korun, o které se navyšuje obsluha státního dluhu. A to není nic jednoduchého.

Současně samozřejmě toto zadlužování, které tady bylo v posledních dvou letech, tak vedlo k tomu, že máme třetí nejvyšší inflaci v České republice. A zase, co způsobuje inflace? Způsobuje zdražování, ale způsobuje taky - a to je podstatné - znehodnocování peněz, které mají občané, ať už je mají uloženy nebo je prostě dostanou na mzdy, tak ty peníze mají menší hodnotu. A to je prostě něco, co dlouhodobě nechceme. Takže my musíme se chovat tak, abychom inflaci nezvyšovali, abychom neroztáčeli tu inflační spirálu, jinak bychom se chovali i nelogicky, protože bychom lidem pořád přidávali peníze, ale současně ony by měly menší a menší hodnotu a inflace má katastrofální dopady, o tom se tady teď nemusíme bavit.

Nicméně my jsme věděli, že jsou skupiny sociální nebo skupiny profesní, které i v této těžké situaci mají mít přidáno. Byli to učitelé, byli to zdravotníci, a to z důvodů, které se týkaly covidu nebo toho, že šlo o skupinu vysokoškoláků, která měla nejnižší průměrnou mzdu i ve srovnání s jinými zeměmi a v rámci celé té skupiny vysokoškoláků, a pak to byli právě příslušníci bezpečnostních sborů, protože jsme si byli vědomi jejich významu a nutnosti ty mzdy navýšit mimo jiné i proto, že minulá vláda platy příslušníků po dva roky po sobě nenavyšovala.

A proto jsme i v té složité situaci a ve chvíli, kdy vlastně jsme zmrazili platy úředníků ve státní správě, tak i v této složité situaci jsme od 1. ledna 2020 zvýšili platové tarify bezpečnostních sborů o 700, respektive 770 korun. Navýšení platů příslušníků Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru bylo doprovázeno 20% posílením objemu prostředků na netarifní složku platů. A podle současného zařazení - jenom uvedu pár příkladů - má třeba voják s hodností svobodník základní tarif 27,5 tisíce korun, rotmistr 37, poručík přes 40 tisíc korun.

U bezpečnostních sborů, mezi něž patří policie, hasiči, celníci nebo Vězeňská služba, tarif záleží na době praxe, na tarifní třídě, nově tak dostávají příslušníci bezpečnostních sborů podle svého zařazení od nějakých 20 tisíc až po 62 tisíc korun. A také je si potřeba uvědomit tu celkovou částku, která je vyčleněna na platy příslušníků bezpečnostních sborů v rámci státního rozpočtu. Ta částka se v této chvíli pohybuje přes 50 miliard korun.

Takže abych to shrnul. My jsme po dvou letech, kdy se nepřidávalo, tak naše vláda přidala příslušníkům ozbrojených sborů, přidali jsme jim jako jedné z mála profesních skupin, jsme přesvědčeni, že to bylo správně, to průměrné navýšení platového tarifu bylo těch 700 korun a samozřejmě, pokud nám to rozpočet dovolí a pokud tím nebudeme dál ohrožovat boj s inflací, tak jsme připraveni i v budoucnosti platy příslušníků bezpečnostních sborů zvyšovat.

