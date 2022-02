Premiér Fiala: Kritizujete i to, co jste sami vyjednávali a na čem jste se podíleli

reklama

Jak tady zmiňoval před chvílí pan místopředseda Poslanecké sněmovny Havlíček - ano, kompenzace, kompenzace podnikatelům, ty připravila právě naše vláda a našla na ně finanční prostředky. Předcházející vláda na kompenzace ve svém návrhu rozpočtu vyčlenila nula korun českých. Dopady cen energií na lidi, energetická chudoba, řešili jsme my, řešili jsme je konkrétními opatřeními tak, aby ti, co se do energetické chudoby do problému dostanou, aby věděli, co mají udělat, a dostalo se jim konkrétní pomoci. Ne plošná opatření, která pomáhají těm, kteří to nepotřebují, ale konkrétní pomoc pro ty, kteří se opravdu do energetické chudoby dostanou. I na to jsme vyčlenili v našem rozpočtu finanční prostředky, které tam předcházející vláda nenachystala.

Musíme se zabývat také a děláme to, bojem s drahotou, protože vláda, ve které byl vicepremiérem právě pan současný místopředseda Poslanecké sněmovny Havlíček, tak nedokázala s inflací a s drahotou udělat vůbec nic. Naopak připravila rozpočet, který by drahotu a inflaci jenom zvyšoval a tu situaci by jenom zhoršoval. Tak to jenom na okraj vystoupení pana místopředsedy Poslanecké sněmovny. A protože je ve své funkci nový, tak mu jenom připomenu, že v případě svolání mimořádné schůze není možné přidávat body programu, měnit program. Bohužel, udělali bychom to rádi a věnovali se Ukrajině, ale jednací řád to neumožňuje. Je možné pouze schválit ten bod, ten program tak, jak byla schůze navržena. Právě proto jsem vystoupil na začátku jednání dnešní schůze Poslanecké sněmovny, vlastně ještě před schválením programu schůze nebo neschválením programu schůze s tím, abych informoval jak Poslaneckou sněmovnou, tak veřejnost s aktuální situací kolem rusko-ukrajinské krize. A musím říct, a teď opravdu pozitivně a s radostí, že jsem velmi ocenil to, že tady existuje shoda napříč politickou reprezentací.

Vrátím se k té věci, kvůli které jsme se tady dnes hlavně sešli, a to je smlouva o Turówu. Bohužel kromě občanů Libereckého kraje se většina české společnosti v minulosti dovídala o těch problémech pouze ve dvou momentech. A to je, když tam došlo k nějaké krizi, anebo potom, když byla uzavřena dohoda. A ve chvíli, kdy se ukázalo, že problémy jsou velké, tak už vlastně bylo pozdě. V té době už Česko a Polsko stálo proti sobě u soudu. A to je taky ta věc, že minulá vláda, která se teď ohání zájmy lidí a jak bojuje za lidi na Liberecku, tak neudělala vůbec nic. Nechala dojít tu situaci do stadia, kdy to vyjednávání už bylo opravdu extrémně obtížné. A přesto jsme se rozhodli, že půjdeme právě cestou hledání dohody. Dohody místo sporu, vyjednávání místo mikromanagementu, úsilí korektní vztahy se sousedy, místo siláckých prohlášení. A rozdíl tady v tom přístupu je stejný jako v případě státního rozpočtu. Je to prostě rozdíl mezi politickou odpovědností a politickým populismem. Cílem naší vlády, jak už jsem řekl, bylo a bohužel ještě je napravovat jak se říká resty vlády Andreje Babiše a najít řešení. A v tomto případně šlo o to, najít řešení, které by chránilo obyvatele Libereckého kraje.

Ano, a to je ten důvod, proč jsme podepsali tuto dohodu, chránit lidi, kteří jsou opravdu postiženi dopadem těžby. A jiná cesta než tato dohoda není.

K tomu chci říct, že právě proto byla ta dohoda, ta finální fáze, připravována ve spolupráci s vedením Libereckého kraje. A také, jak jste si určitě všimli, pan hejtman Půta podepsal ve stejný okamžik, kdy jsme podepisovali tuto mezistátní dohodu, jakousi její část za Liberecký kraj. A to je důležité i fakticky, protože to ukazuje, že tato dohoda je pro občany Libereckého kraje, právě pro ty, kteří jsou tím postiženi, skutečně výhodná, že po ní volali a že ji potřebují. A proto je dobře, že ji naše vláda uzavřela.

O co tady jde především? No především šlo o dostupnost pitné vody pro obce, o ochranu lidí před hlukem, prachem a dalšími negativními jevy na životní prostředí, o to, abychom těchto cílů dosáhli. A těchto cílů dosahujeme právě touto dohodou. Ano, vyjednávání byla velmi tvrdá, a to nejenom pro to, co tu bylo řečeno, protože polská strana je tvrdý vyjednavač, ale i proto, jak daleko se to už bohužel dostalo a jak složitá ta otázka je. Ale my jsme během několika týdnů dospěli k řešení i proto, že jsme nehodili všechno, co se udělalo předtím, a to přiznávám, říkala to i paní ministryně Hubáčková, přes palubu, neřekli jsme: ti před námi to všechno udělali špatně, jak to teď děláte vy. My jsme si vzali celý ten vyjednávací tým a pokračovali jsme v jednáních, jenom jsme to prostě dovedli do konce tam, kde vy jste to nedokázali. A dospěli jsme řešení, které je samozřejmě výhodné pro obě strany. Jak by to mohlo být jinak? Jak chcete uzavřít dohodu, která je 100:0 pro jednu stranu? Podařilo se dosáhnout něčeho, co ale prostě předcházející vláda nedokázala, přestože pro to měla všechny podmínky.

Ano, možná ta dohoda není tak fotogenická jako některé výstupy předcházející vlády. Fotogenická možná ne, ale je potřebnější, je užitečnější, něco přináší a je užitečnější pro občany naší země, a to je tady podstatné. A uzavřená dohoda je pro Liberecký kraj, pro Českou republiku výhodná a je výhodná proto, že přináší vymahatelné záruky, kompenzace a přístup ke všem relevantním datům týkajícím se těžby. A to je taky důležité, a to bychom bez této dohody neměli. A já tady chci poděkovat paní ministryni Hubáčkové, která na tom odvedla obrovský kus práce, ale taky těm vyjednávacím týmům, právníkům, expertům, odborníkům nejenom z Ministerstva životního prostředí, ale třeba taky z Ministerstva zahraničních věcí a dalším a dalším lidem, kteří prostě pod vedením paní ministryně Hubáčkové dospěli k tomu, že jsme tu dohodu mohli podepsat. A chci znovu říct: vymahatelné záruky, kompenzace, přístup ke všem relevantním datům, ty bychom prostě neměli, kdybychom tuto dohodu neuzavřeli. A jakmile budou všechna ta opatření, která vyplývají z této dohody, realizována, což není teď, to bude v nějakém čase, tak budou vlivy těžby na české území významně omezeny. Čili byla to a je, uzavření dohody, jediná cesta, jak dosáhnout ochrany území České republiky před dopady těžby.

A toto je důležité, už to tady říkala paní ministryně Hubáčková, případný rozsudek soudního dvora znějící v náš prospěch, což není stoprocentně jisté, my nevíme, jak by to dopadlo, ale i kdyby to dopadlo jednoznačně v náš prospěch, tak by to nepřineslo ani uzavření dolu, ani kompenzace pro obce na české straně hranice, ani realizaci těch opatření, která přináší tato smlouva. A kdo říká, že by to ten soud vyřešil, tak neříká lidem pravdu. Říkejme lidem pravdu, můžeme mít rozdílné názory na to, jestli to má být pět nebo sedm let, ale říkejme lidem pravdu a neříkejme jim: soud by to vyřešil. Nevyřešil, soud by nám dal za pravdu, ale ti lidé by z toho neměli vůbec nic a tohle není podle mě odpovědná politika. Nedošlo by ke zmírnění negativních dopadů na podzemní vody nebo na ovzduší. Neměli bychom záruky a neměli bychom kontrolní nástroje na to, co se děje na polském území.

Ta dohoda je prostě ze všech úhlů pohledu výhodnější než pokračování sporu. V rámci dohody dojde k výstavbě podzemní bariéry, dokončení stavby zemního valu, splnění požadavků na monitorování dopadů těžby a zřízení monitorovacích vrtů. A to je taky důležité. Bez těchto opatření, a to ta smlouva obsahuje, nebude možné, aby se důl přibližoval k hranicím České republiky a dál se prohluboval a dojde taky ke snížení světelného znečištění, což místním občanům velice vadilo a znepříjemňovalo jim to život.

A ještě ta dohoda myslí taky na eskalační mechanismus. Předpokládáme, že může dojít k nějakým sporným problémům, které bude potřeba nějak řešit, a ty eskalační mechanismy tady jsou. Po dobu trvání dohody se může Česká republika opět obrátit na Soudní dvůr Evropské unie. A pozice České republiky v tomto případě bude ještě výhodnější, tak to prostě je. Není pravda, že se nemůžeme na soudní dvůr obrátit, můžeme a samozřejmě to budeme muset udělat, pokud by docházelo k problémům, které, doufáme všichni, že nenastanou. Čili ty pojistky tady máme a ty pojistky jsou velice silné. Hlavně máme v ruce něco, čemu málokdo věřil, že bychom vůbec mohli mít, a to je, že tady máme vymahatelnou mezinárodní smlouvu. A to je dobré pro naše zájmy, pro ochranu obyvatel příhraničí, pro ochranu životního prostředí, a proto jsme podpisem této smlouvy udělali maximum.

A mě mrzí, že toto nechápe, jak se ukázalo v jeho projevu, pan bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec. On tady říkal: přece neuděláme kompromis, nemůžeme udělat kompromis. Jenomže tak se nedá nic vyjednat. Je hezké vypadat jako tvrdý vyjednavač, ale to pak nemá žádné výsledky. Vy jste v tom prostě nechali občany a prostě jste řekli: tak my jsme tvrdí, my tady neustoupíme, taky budou volby, pak je po volbách, to už ať dělá nová vláda, ale my zastáváme ten tvrdý, jasný a zásadový postoj. Ale tak se nedá nic vyjednat - samozřejmě. Taky jste nic nevyjednali a prostě jste nechali občany, jak se lidově říká, bez štychu, prostě bez výsledku.

To, co je teď, je, že díky uzavřené smlouvě máme, kromě toho, co jsem všechno říkal, také možnost požadovat a kontrolovat realizaci opatření, ale kraj navíc získal 35 milionů euro, které budou využity přímo ve prospěch těch lidí, postižených lokalit a jejich občanů. Dalších 10 milionů euro stát obdržel na zajištění dlouhodobého monitoringu vlivu dolu Turów. Pokud bychom tyto finance od polské strany nedostali, a bez smlouvy bychom je nedostali, tak bychom museli tyto náklady hradit ze státního rozpočtu. Dohoda také počítá se zřízením fondu malých projektů za účelem posílení ochrany životního prostředí České a Polské republiky v okolí dolu Turów. Bude disponovat částkou přibližně 500 tisíc euro ročně. A to je taky dobrá zpráva. Prostě jsme nalezli oboustranně přijatelné řešení a ještě navíc tady budeme několik let pokračovat ve spolupráci s našimi sousedy. To přece není špatné. Pokud si to představíte na nějakém příkladu, třeba vlastního bydlení, kdybyste měli spor se svým sousedem, který si například postavil studnu, vlivem toho přijdete vy o vodu v té své vlastní, řešitelné to moc není, soud vám může dát za pravdu, nebo nedat za pravdu, ale vy dospějete k dohodě a ta dohoda bude taková, že váš soused vás odškodní za vaši škodu, udělá opatření, abyste o vodu nepřicházeli a ještě se společně domluvíte, že spolu opravíte plot.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS

předseda vlády



Tak to je přece a rozumné řešení a je lepší, než pořád říkat jenom ne, ne, ne a k ničemu nedospět.

Na závěr mi dovolte říct, že já nejsem rád, že se tady dneska zabýváme Turówem. A ne proto, že bych si myslel, že ta smlouva má nějaké slabiny, ona samozřejmě každá smlouva má slabiny, ale že má nějaké podstatné slabiny, o kterých tady nemůžeme mluvit. Můžeme. Ale my bychom se tady o tom nemuseli bavit, kdyby to předcházející vláda dokázala dovést do konce, kdyby vyřešila Turów už v loňském roce a vyřešila ho tak, aby ten výsledek byl dobrý pro občany České republiky. Ale nestalo se tak! Nestalo se to, protože prostě jste využívali nátlakové metody, nebyli jste schopni se prostě domluvit, dospět k nějakému řešení. Byli jste neústupní, dobře, ale ničeho jste nedosáhli a jediné, co jste udělali, že jste obětovali občany Libereckého kraje. To je prostě výsledek toho vašeho vyjednávání. A teď místo toho, a to je ten rozdíl, abyste řekli dobře, tak se vyjednala dohoda, je to skvělé, budeme to sledovat, jestli tam nedojde k nějakým problémům, a budeme v tomto smyslu kritickou opozicí, ale je dobře, že Česká republika se domluvila s Polskem a že jsme přinesli něco českým občanům, tak vy prostě všechno špatně, kritizujete. Kritizujete i to, co jste sami vlastně vyjednávali a na čem jste se podíleli. A mimochodem tohle je největší rozdíl mezi vámi a námi. Já jsem jako představitel opozice opakovaně sděloval veřejně i interně panu ministru Brabcovi i panu premiérovi, když podepíšete dohodu s Polskem, když uzavřete tuto kapitolu, uděláte něco pro občany, my to budeme podporovat. Budeme to podporovat! Tuto zprávu jste měli a to pan ministr Brabec nemůže popřít. Ani tak jste to neudělali! Zato teď, když jsme to my udělali, co jste vy nedokázali, tak místo abyste řekli, pánbůh zaplať za to, že jste odblokovali tu situaci, a máme dohodu, která dělá něco pro občany, tak to jenom zbytečně a velmi slabě a místy i s používáním nepravd a věcí, které ani v té smlouvě nejsou, ani neodpovídají realitě, tak to jenom z tohoto hlediska kritizujete.

Tak abych to uzavřel. Ta smlouva měla několik cílů a ty jsme naplnili. Chráníme občany České republiky. Je to dobré řešení pro Českou republiku. Odvalili jsme balvan z česko-polských vztahů, který bránil dalším řešením sporných bodů a který bránil tomu, aby se ta spolupráce ve všech oblastech co nejlépe rozvíjela, a to je také důležité. Uzavřeli jsme tu smlouvu ve spolupráci s reprezentací občanů Libereckého kraje. Za to vedení Libereckého kraje ještě jednou děkuji. Je to a byl to jediný způsob, jak dosáhnout záruky pro české občany, jak dosáhnout jejich ochrany, jak dosáhnout garancí do budoucna, jak vidět do dat, jak mít zajištěn monitoring, jak mít prostě na své straně všechno, co potřebujeme pro to, abychom dokázali zmírňovat dopady těžby a dokázali účinně chránit české občany. A proto je to dobrá smlouva, je to umění možného a je dobře, že ji česká vláda uzavřela! (Potlesk poslanců vládní pětikoalice.)

