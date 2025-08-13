Premiér Fiala: Máme jednoznačnou shodu, jak dále postupovat

Schůzky se poprvé zúčastnil také americký viceprezident J. D. Vance. Jednání předcházely videokonference evropských lídrů za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Lídři jednali zejména o společném postupu před pátečním setkáním americké hlavy státu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce.
„Oceňuji probíhající koordinaci s prezidentem Trumpem před pátečním jednáním na Aljašce a vítám, že se jednání Koalice ochotných poprvé zúčastnil i viceprezident J. D. Vance. Jsem rád, že máme v rámci Koalice ochotných jednoznačnou shodu, jak dále postupovat,“ uvedl po jednání premiér Petr Fiala.
Předseda vlády také hovořil o české muniční iniciativě. „Mohu také oznámit, že jsme k dnešnímu dni prostřednictvím české muniční iniciativy letos na Ukrajinu dodali již jeden milion kusů velkorážové munice,“ dodal.
