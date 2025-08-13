Premiér Fiala: Máme jednoznačnou shodu, jak dále postupovat

14.08.2025 8:19 | Monitoring

Předseda vlády ČR Petr Fiala se ve středu 13. srpna 2025 zúčastnil virtuální schůzky s lídry zemí tzv. Koalice ochotných.

Premiér Fiala: Máme jednoznačnou shodu, jak dále postupovat
Foto: Facebook
Popisek: Premiér Petr Fiala

Schůzky se poprvé zúčastnil také americký viceprezident J. D. Vance. Jednání předcházely videokonference evropských lídrů za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Lídři jednali zejména o společném postupu před pátečním setkáním americké hlavy státu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce.

„Oceňuji probíhající koordinaci s prezidentem Trumpem před pátečním jednáním na Aljašce a vítám, že se jednání Koalice ochotných poprvé zúčastnil i viceprezident J. D. Vance. Jsem rád, že máme v rámci Koalice ochotných jednoznačnou shodu, jak dále postupovat,“ uvedl po jednání premiér Petr Fiala.

Předseda vlády také hovořil o české muniční iniciativě. „Mohu také oznámit, že jsme k dnešnímu dni prostřednictvím české muniční iniciativy letos na Ukrajinu dodali již jeden milion kusů velkorážové munice,“ dodal.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

