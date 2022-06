Premiér Fiala: Ne všechny nabídky, které vypadají na první pohled výhodně, jsou opravdu výhodné

reklama

Vážený pane poslanče,

já vás v tomto případě zklamu. Já nebudu komentovat tu konkrétní nabídku ani její výhody ani její nevýhody a nebudu to dělat z dobrých důvodů, protože jakékoli výroky v této oblasti od předsedy vlády by mohly být cenotvorné, mohly by mít závažný dopad, prostě v průběhu jednání není možné nic komentovat. Jenom obecně bych řekl - a nekomentuji tuto konkrétní záležitost - ale obecně bych řekl, že ne všechny recepty, o kterých čteme v médiích, a ne všechny nabídky, které vypadají na první pohled výhodně, jsou opravdu pro naše občany výhodné a znamenaly by výrazně levnější cenu energií.

Znovu opakuji, co už jsem tady řekl při jedné z předcházejících interpelací. Představa, že vláda nějakým jednoduchým způsobem zasáhne do cen energií, bude je stropovat, bude určovat velkoobchodní cenu, přestaneme se pohybovat na burze, to je představa do značné míry možná lákavá, ale rozhodně naivní, protože neodpovídá tomu, jakým způsobem se s energiemi obchoduje, v jakém časovém rozpětí jsou energie nakupovány a prodávány, a vlastně takovýto zásah není ani legislativně možný a není často možný ani prakticky.

To, co vláda samozřejmě zvažuje - a já jsem o tom už tady informoval - co připravujeme, je úsporný tarif, což je výrazná pomoc s energiemi, která by se dotkla prakticky všech, kde s finančním přispěním státu budou odběratelé platit nižší cenu za dodávku energií do určité výše, což jim na jedné straně sníží náklady, které s energiemi mají, a na straně druhé je to povede k určitým úsporám. I toto opatření ze strany státu je samozřejmě významným způsobem nákladné, ale zvažujeme ho proto, že jsme si vědomi toho prudkého nárůstu cen, který česká vláda nemůže ovlivnit, a hledáme cestu, jak českým občanům pomoci, občanům a firmám, aby si s touto situací dokázali poradit. Současně je potřeba dělat dlouhodobé a střednědobé kroky, které zajistí českým občanům do budoucna dostatek energie a to energie v přijatelných cenách. Já jsem tu některé ty kroky zmínil.

Ještě připomenu to, že teď aktuálně se snažíme o to - a děkuji Poslanecké sněmovně, že pro to vytvořila lepší legislativní podmínky, abychom měli dostatek plynu i pro následující zimu a tu zimu, která přijde potom. Děláme to naplňováním zásobníku tak, abychom měli před zimou naplněnost zásobníku plynu na 80 %. To legislativní opatření nám pomůže tento cíl realizovat. V tuto chvíli jsou zásobníky naplněny z výše než 50 % a naplňují se i nadále. To není věc, která by nesouvisela s cenami energií, protože kdyby se nám stalo to, co se stalo už některým zemím, že byly ze dne na den přerušeny dodávky plynu z Ruska, tak kdybychom nedělali tato opatření, tak by to mělo naprosto zásadní dopad nejenom na ceny pro domácnosti a firmy, ale mělo by to i zásadní dopad na dostatek energie. A to je něco, co si opravdu nemůžeme dovolit. Proto také - a vidíte, to jsem ani v té pomoci, kterou děláme, nezmínil - vláda udělala ne úplně obvyklý krok a to, že jsme za 8,5 miliardy korun nakoupili zásobu plynu tak, abychom měli nějakou železnou rezervu pro případ, že by opravdu došlo na nejhorší.

Takže tyto kroky děláme, děláme kroky krátkodobé, které pomohou lidem teď, a děláme kroky středně a dlouhodobé, které zvýší energetickou bezpečnost České republiky a zajistí lidem a firmám do budoucna dostatek cenově dostupné energie.

