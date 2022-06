Premiér Fiala: Nemám žádný signál, že by kauza zasahovala jakkoliv do činnosti vlády

reklama

Dobrý den, dámy a pánové,

nejprve mi dovolte říct, že jsem rád, že opět se mohu účastnit interpelací a odpovídat v tomto vymezeném čase na otázky opozice a že se snažím, nakolik je to možné a myslím, že to bylo zatím možné vždy, se interpelací zúčastnit. Už to je samozřejmě něco, co ukazuje náš politický styl.

Ale k otázce paní poslankyně, která je určitě otázkou závažnou a důležitou. Já nemám radost z žádných kauz tohoto typu. Jsem přesvědčen, že je potřeba všechno řádně vyšetřit a pokud se někdo dopustil nějakého trestného činu nebo pochybení, tak je potřeba ho za to taky potrestat, spravedlnosti musí být dán průchod. A nemám nejmenší pochybnosti o tom, že tomu tak také v tomto případě bude.

Samozřejmě vy jste sama řekla, že máte informace z médií. Já mám informace také z médií, což je v pořádku, protože je to živá kauza a já nemám mít jiné informace než z médií. Mohu přemýšlet nad tím a musíme nad tím přemýšlet všichni, jestli informace z živých kauz, které se v tomto rozsahu dostávají do médií, jsou takto v pořádku a jestli tímto způsobem, jestli tímto způsobem důvěru ve spravedlnost v České republice posilujeme. Ale to je jiná otázka, o které se určitě budeme bavit při jiných příležitostech.

Abych odpověděl na vaši otázku úplně jasně. No rozdíl, jestli je nějaký rozdíl, jestli jsme přinesli změnu. No samozřejmě ano. Podívejte se na reakci hnutí STAN, na tu kauzu, kterou jste zmínila. Žádné kličkování, žádné říkání, žádné vykládání, no tak to policie, účelovka, před volbami, uvidíme, počkejme, až se něco odehraje, tak jak to předvádělo vaše hnutí ANO. Ale pan Hlubuček byl vyzván, aby okamžitě opustil všechny funkce a to se také stalo.

Stejně tak jste zmínila případ, některé další případy v hnutí STAN. Ale rozlišujme, jsou případy, které jsou vyšetřovány policií, jsou případy, kde se jedná třeba o otázku morální nebo politické etiky, i v případě pochybení v oblasti politické etiky. Hnutí STAN reagovalo tak, že bývalý předseda poslaneckého klubu, který získal stipendium ve Spojených státech, rezignoval na svůj mandát. Takže je tu rychlá reakce, je tu rychlá reakce i v případě podezření z trestného činu prakticky hned první den. A to je opravdu velký rozdíl mezi tím, jak k tomu přistupovalo vaše hnutí ANO.

Podívejte se na brněnský případ Stoka, kde ti lidé jsou už odsouzeni. Taky jste všichni z vlády odstupovali kvůli tomu? No určitě ne. Podívejme se na problém ve Středočeském kraji, kde jste byla hejtmanka. Můžeme si tady ty kauzy připomenout. Vyvodila jste z toho politickou odpovědnost? Jste poslankyní Poslanecké sněmovny, kandidovala jste. Takže tady vidíte ten rozdíl. Nic, účelovka, jedeme dál, všichni jsou proti nám. A tady vidíte, při podezření, morálním pochybení, jsou vyvozeny jasné závěry. To je ten rozdíl. A já myslím, že pokud ho nevidíte vy, paní poslankyně, tak to určitě vidí voliči a vidí to ti, co se na nás teď dívají a co nás sledují.

V případě pana ministra vnitra já nemám žádný signál ani z médií, že by ta kauza zasahovala jakkoliv do činnosti vlády. A ten případ, který jste tady jmenovala, to znamená to, co se odehrává v Praze, jasně ukazuje, že ani náznak nějakého, vy jste tak naznačila, že doufáte a tak. Tady není ani stín pochybností. Kdyby byl, tak se taková kauza neodehrává. Samozřejmě že všichni postupují nestranně včetně pana ministra vnitra, v jehož nestrannost mám důvěru. Takže tady jasně vidíte ty zásadní rozdíly v přístupu k podezřením, v přístupu k pochybením, v přístupu k morálnímu selhání. Vám je to úplně jedno a my z toho vyvozujeme odpovědnost.

