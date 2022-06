Premiér Fiala: Snažíme se o co nejlepší podmínky pro české občany a firmy

reklama

Vážený pane poslanče,

to byla řada skutečně otázek najednou. Já se zase pokusím v tom vyměřeném čase, který mám, aspoň na některé z nich zodpovědět. Samozřejmě, že vy jste tady zmínil tu otázku, která je pro Českou republiku skutečně zásadní, a to je svoboda energetického mixu a možnost, abychom v tom energetickém mixu mohli nadále pracovat s plynem a jádrem. A zmínil jste, nevím jestli jste to tak označil, ale to, co máte teď na mysli je projednávání takzvané taxonomie.

A já musím říct, že nikdo nás... já nevím, jaký jste použil termín, to není důležité, že si z nás dělá někdo legraci. Ne, nikdo si z nás nedělá legraci. Ale je potřeba vědět, jak ten proces probíhá. My jsme dokázali dostat do toho původního návrhu taxonomie ve všech klíčových rovinách projednávání to, že obsahoval i plyn jako přechodný zdroj i jádro jako čistý podporovaný zdroj. To je v zájmu České republiky. A spravedlivě říkám, přestože řada věcí bohužel byla odsouhlasena minulou vládou, včetně těch základních závazků, tak v tomto se už předcházející vláda snažila, aby to jádro v rámci té taxonomie bylo zahrnuto. Nám se to podařilo. A teď probíhá jiný souboj, a ten je neméně důležitý. A doufám, že nám s tím pomůžete napříč politickým spektrem.

To už není souboj v Radě nebo s Evropskou komisí, kde se nám podařilo, nejenom České republice, ale tím, že jsme vytvořili skupinu podobně smýšlejících zemí a vytvořili jsme tlak, tak se nám tam podařilo to jádro dostat. Ale teď při projednávání v Evropském parlamentu, při klíčovém hlasování, které bude na začátku července, potřebujeme, aby jádro a plyn v té taxonomii zůstaly. A o to se teď vede boj, o tom jsem i dnes mluvil s představiteli jednotlivých frakcí Evropského parlamentu na dnešním společném jednání vlády a předsednictva Evropského parlamentu, což je už vlastně součást těch příprav na české předsednictví, nebo možná už jedna z prvních akcí českého předsednictví. A znovu jsem jim zdůrazňoval, jak je nesmírně důležité pro některé země, jako je třeba Česká republika, aby byla zachována ta volnost energetického mixu, včetně jádra.

A chci k tomu říct, ono to nestačí tady jako vykřikovat, že je všechno špatně a že prostě to špatně dopadne. Je potřeba jednat a je potřeba přesvědčovat naše partnery, že jádro je pro Českou republiku potřebné, nejenom pro Českou republiku, že bez toho se nezbavíme ani závislosti na ruských energetických zdrojích, ani závislosti na fosilních palivech, a že prostě v rámci té taxonomie to jádro musí zůstat zachováno. Nejsem v tom sami. Jsou země, které také vsadily na jadernou energii, z nich nejvýznamnější a největší je Francie, proto jsem také jednal s Emmanuelem Macronem a opakovaně se snažíme vytvořit tu koalici zemí, které jádro podporují a prosazují. Ale tady si nemusíme nic tajit. Jsou také země, které jádro nechtějí a dlouhodobě se snaží, aby mezi těmi podporovanými zdroji nebylo. A o to se vede ta diskuse. O to se vede ten boj.

A v tom boji zatím nemůžeme v žádném případě říct, že jsme prohráli. Nebyl jsem to ale já, který se shodl s dalšími lídry EU na tom, že Evropa bude 2050 bezuhlíková, v roce 2030 se sníží emise o 55 % a tak dál a tak dál. Ale už se to stalo, je to realita. My ty cíle budeme muset naplňovat. A my se snažíme, abychom v tomto úsilí dosáhli co nejlepší podmínky pro české občany a české firmy. Samozřejmě jsou to opatření, která souvisejí s tímto závazkem a která třeba já považuju za předčasná a nepromyšlená, což je třeba zákaz spalovacích motorů od roku 2035. Budeme se snažit v těch příštích týdnech v našem vyjednávání ten návrh upravit, aby nebyl tak striktní (Předsedající: Čas.) a aby byl pro občany méně, méně problematický.

