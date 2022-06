Premiér Fiala: Spravedlnost mimo jiné je, že se měří všem stejným metrem

reklama

Můžeme spolu diskutovat, ale nemůžeme tady lhát a překrucovat navzájem to, co kdo řekl. Já jsem vůbec neřekl, že mně je to jedno. Naopak jsem řekl, že z toho byly vyvozeny závěry, jaké jste vy z toho nevyvodili. Já jsem nemluvil o tom, že vás někdo odvedl v železech, jak jste to řekla vy, nebo jste použila nějaký podobný termín. Já jsem řekl, když jste vy volala po politické odpovědnosti, že vy jste ji nevyvodila. Státní zástupkyně podala obžalobu na někdejší vedoucí odboru kanceláře bývalé středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové. To je také zpráva z médií. Voláte po politické odpovědnosti na základě zpráv z médií. My jsme ji, nebo hnutí STAN, ji vyvodilo. A vy jste ji nevyvodila.

Takže prosím pěkně, měřme všem spravedlivě. Připomenul jsem vám kauzy hnutí ANO. Já to nedělám rád. Já bych je tady nikdy nevytáhl. Váš pan předseda tady vzpomínal na deset, dvanáct let staré kauzy některých politických stran včetně ODS. Já jsem to tady nikdy neudělal. Nikdy jste to ode mě neslyšeli.

A když tady vykládáte navzdory faktům, navzdory realitě, kterou vidí celý národ, že se tu nevyvozuje politická odpovědnost a že my nejednáme eticky, tak se musím bránit. A mohu se bránit velmi jednoduše, protože vy jste tu politickou odpovědnost nikdy nevyvodili. A tady řeknete: Mám zprávy z médií, ale ti by všichni měli odstoupit. A když se to týká vás, tak řeknete: To je mediální kauza, to tak vůbec není. My jsme úplně nevinní. Vy jste vinni. No tak měřte všem stejně. Víte, co je spravedlnost? Spravedlnost mimo jiné je, že se měří všem stejným metrem. A to vy neumíte.

