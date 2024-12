Prezident Pavel: Za tuto garanci ponese vláda politickou i morální odpovědnost

„V našem ústavním systému jsou kompetence jasně vymezeny. Rozpočtová politika je výsostnou oblastí vlády, za kterou nese odpovědnost před Poslaneckou sněmovnou a kterou určuje směr vlastní politiky a priority. Mé výhrady k předkládanému návrhu směřují k tomu, že část předpokládaných příjmů a výdajů není realistická. V celkovém objemu státních financí se sice nejedná o sumu nejvýznamnější, ale jsem přesvědčen, že státní rozpočet musí odpovídat pravidlům a zvyklostem a být pravdivý a maximálně důvěryhodný v každé své položce,“ vysvětluje prezident republiky. Své výhrady formuloval a následně projednal s premiérem Fialou i ministrem financí Stanjurou na společném jednání v pondělí 9. prosince.

„Od obou politiků jsem dostal osobní garanci, že v případě naplnění pochybností o podhodnocených výdajích a nadhodnocených příjmech nedojde k porušení Zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Za tuto garanci ponese vláda politickou i morální odpovědnost,“ doplňuje Petr Pavel.

Ani odmítnutí zákona by nepřineslo jeho úpravy, dodává prezident: „Jestliže bych využil práva vetovat Zákon o státním rozpočtu, Poslanecká sněmovna má možnost jej přehlasovat. Rozpočet by tak platil opět ve vládou navržené podobě. Úpravy rozpočtu by tak byly možné pouze v situaci, že by Sněmovna veto nepřehlasovala. V takovém případě by musel celý legislativní proces proběhnout znovu, což by znamenalo delší rozpočtové provizorium.“

Přes zmíněné výhrady prezident republiky oceňuje, že vláda začala před třemi lety konsolidaci veřejných financí a že rozpočet pro rok 2025, přestože jde o rok volební, není rozhazovačný, slibuje významné investice a počítá se závazky na obranu země i vyššími výdaji na vědu a výzkum.

Veřejné finance nicméně stále nejsou stabilizovány a jejich deficit je výrazný. Vláda – jak současná, tak příští – by měla věnovat zvýšené úsilí dotažení konsolidace veřejných financí tak, aby zůstal prostor na nezbytné významné investice, které tuto zemi v následujících letech čekají. Do výzkumu, vzdělávání, energetiky či do dopravní a digitální infrastruktury.

