Prezident Zeman: Měli jsme tady tři typy demonstrací

Milý Václave,

kromě dárku, který dávám všem svým přátelům bez ohledu na to, zda jsou kuřáci či nekuřáci, je tam vygravírovaný podpis, tak mám pro Tebe jeden virtuální dárek. Milou vzpomínku na rok 1999, kdy bylo zaplněné Václavské náměstí a lidé tam třímali transparenty s nápisem, Děkujeme, odejděte. My oba jsme tehdy řekli, děkujeme, neodejdeme, a taky jsme to dodrželi. A organizátoři té demonstrace tehdy říkali, za rok přijdeme znova. Přišli a bylo jich tam dvě stě, ne dvě stě tisíc, dvě stě.

Připomínám tuto vzpomínku hlavně proto, protože my jsme tady měli tři typy demonstrací. Demonstrace naprosto neužitečné, kterou prožíváme právě teď. Demonstrace užitečné v listopadu 89 a demonstrace škodlivé, kdy v únoru 1948 sice Edvard Beneš prohlásil, že neustoupí tlaku ulice, která demonstrovala na Václavském náměstí, ale nakonec jí ustoupil, a částečnou omluvou pro něj byla jeho těžká nemoc.

Závěrem bych chtěl říci, že až na bolavé nohy se zdravotně cítím naprosto v pořádku.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prezident Zeman: Česká republika si cení vynikajícího partnerství, které s Indií vybudovala Prezident Zeman: Úředníků je dvakrát víc, než bylo za mé vlády Prezident Zeman: Mnozí talentovaní komunální politici odcházejí a netalentovaní zůstávají Prezident Zeman: Každý, kdo zachrání jeden lidský život, zachránil celé lidstvo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV