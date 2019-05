Primátor Hrabálek: Stavební práce na ZUŠ Střezina začnou ještě letos

V současnosti město Hradec Králové vybírá projekční společnost, která zreviduje dokumentaci k přestavbě těchto objektů. Vedení města a umělecké školy se včera zároveň dohodlo na co nejrychlejším zahájení stavebních prací v areálu tam, kde se projekt nebude upravovat a lze využít vydané stavební povolení. Ještě letos by tak mohlo před budovou vyrůst nové parkoviště pro rodiče, kteří do školy vozí své děti. Předpokládané náklady na parkovací plochu pro patnáct automobilů jsou do 1,3 milionu korun včetně DPH.

„Chceme škole maximálně vycházet vstříc a rekonstrukci Střeziny co nejvíce posunout k realizaci. Ačkoli úpravy okolních ploch či parkoviště bývají zpravidla posledními pracemi v rámci stavby či rekonstrukce budov, upravili jsme na žádost ředitele školy harmonogram stavby tak, aby se stavělo alespoň tam, kde to je jen trochu možné,“ vysvětluje primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek. Magistrát nyní připravuje vypsání soutěže na stavební firmu, která by měla letos vybudovat toto parkoviště před hlavním vstupem do školy. „I přes to, že jde o poměrně drobnou investici, musíme dodržovat zákon o veřejných zakázkách a jím požadované lhůty, hodnocení v komisích, schvalování v orgánech města a podobně. Samotné práce tak začnou nejdříve po prázdninách a nové parkoviště by mělo být rodičům k dispozici v závěru roku. Věříme, že během stavebních prací v rámci dalších etap rekonstrukce Střeziny nedojde k jeho závažnému poškození,“ říká primátor. Veřejnost tak bude muset počítat s tím, že během pokračovaní stavebních pracích na okolních objektech může být provoz na novém parkovišti částečně omezený a může dojít k jeho znečištění.

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. BPP



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rekonstrukce objektu ZUŠ Střezina začala loni začátkem roku, město však v červnu od smlouvy se stavební firmou odstoupilo z důvodu nedodržování harmonogramu prací a zároveň pro neplatnost uzavřené smlouvy. „Toto velké zdržení je tristní, ale město v rámci rekonstrukce nemohlo v podstatě nic dělat. Firma nám staveniště předala až letos na konci března, do té doby jsme neměli možnost na stavbě udělat inventuru tak, aby se mohlo na této akci pokračovat. Tedy upravit projektovou a zadávací dokumentaci pro nové etapy rekonstrukce. To můžeme až od dubna a také se tak děje,“ dodává primátor. V některých částech projektu město tak bude opravovat chyby na které se přišlo v průběhu loňských stavebních prací. Nejde však o chyby, které by mohly být důvodem pro odstoupení stavební společnosti od zakázky v loňském roce.

Psali jsme: Hradec Králové: Město chce všude využívat šetrnější postřiky Hradec Králové: Nová alej lemuje cestu v samém srdci Orlických hor Hradec Králové: Nové parkování za atraktivní cenu Primátor Hrabálek: K rekonstrukci Milety jsme snad již velmi blízko

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV