Primátor Hřib: V Praze byla zahájena výstavba metra D

Nová linka pomůže do budoucna s cestováním milionům lidí

Středa 19. června 2019 se stala milníkem v pražské dopravě. Po mnoha letech vyjednávání a plánování začala výstavba čtvrté trasy pražského metra. Šachty a štoly vybudované v rámci geologického průzkumu v oblasti Pankráce poslouží téměř do posledního metru pro budoucí tunely linky metra D vedoucí ze stanice Náměstí Míru do Depa Písnice. Práce by měly být dokončeny přibližně za osm let a stát budou okolo 70 miliard korun.

Slavnostní zahájení výstavby metra D si nenechaly ujít špičky v oboru stavebnictví ani důležití lidé, kteří se zasloužili o to, aby práce na nové lince pražského metra začaly v co nejkratším čase. O první vyhloubené centimetry šachet se postarali sami představitelé hlavního města Prahy. „Dámy, džentlmeni, děti. Déčko dáme. Dolováním díry dnes dotáhneme debut důležité dopravní dostavby. Dlouho děděný dluh domácí dopravy dořešíme. Deklarujeme důsledný development Déčka. Doceňujeme danou důvěru. Díky,“ uvedl k události primátor hlavního města Zdeněk Hřib.

Pro metropoli je zahájení stavby klíčové, jelikož jižní část Prahy se potýká se stále rostoucí dopravou a nová linka metra by měla usnadnit cestování milionům lidí ročně. „Neexistuje moc zásadnějších zlepšení dopravní infrastruktury ve městě, než je rozšíření stávajících linek metra. A na takovém zlepšení fakticky začínáme pracovat. Za zahájením stavby metra D geologickým průzkumem stojí tisíce hodin práce desítek lidí, kteří si, stejně jako já, přejí, aby se Praha neustále modernizovala a rozšiřovala se stejně jako linky jejího metra,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

Zahájení geologického průzkumu předcházely roky práce s odkoupením důležitých pozemků, kudy nová trasa metra povede. V tuto chvíli zbývají dojednat u zbylých několika pozemků pouze detaily. „Díky slušnosti a zdravému rozumu se nám úspěšně daří vykupovat pozemky, nacházet kompromis se soukromými subjekty, které budou výstavbou zasaženy, a využijeme 90 procent šachet a tunelů z dnes odstartovaného geologického průzkumu při budování tunelů a stanic linky metra D,“ dodal náměstek Scheinherr.

Nová trasa plánovaná ze stanice Náměstí Míru do Depa Písnice pomůže navíc nejen Pražanům, ale také Středočechům. „Troufám si říci, že dnešek je pro Prahu a její hromadnou dopravu skutečně dnem s velkým D. Po letech diskusí a plánování jsme dnes zahájili geologický průzkum metra D, tedy faktickou výstavbu čtvrté linky pražské podzemní dráhy, která po zprovoznění zrychlí a zjednoduší dopravu nejen obyvatelům a návštěvníkům Krče, Libuše, Písnice, Kunratic, sídlišť na Lhotce, Kamýku, ale také desetitisícům obyvatel Středočeského kraje na jihovýchod od Prahy dojíždějících do hlavního města za prací, vzděláním a zábavou,“ popsal Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

Technologie použité na této lince budou navíc pro Prahu zcela nové a hlavní město se tak posune na tu nejvyšší celosvětovou úroveň. „Na nové trase metra D počítáme s plně automatizovanými soupravami bez strojvedoucích, které jsou v mnoha evropských metropolích samozřejmostí, plným pokrytím signálem rychlých sítí nové generace, občanskou vybaveností ve stanicích metra a jednotnou výtvarnou koncepcí, jejíž výsledky pro stanice Pankrác a Olbrachtova plánujeme vyhlásit v nejbližších dnech,“ doplnil Petr Witowski.

Na stavbě se také podílí odborné firmy, které nejen v metropoli, ale i po celém světě stavěly desítky moderních staveb. „Praha čtvrtou trasu metra již dlouho potřebuje. Naše společnost byla k výstavbě pražského metra téměř před padesáti lety založena. Těší nás, že jsme dostali příležitost podílet se na výstavbě linky D, i když zatím pouze v režimu geologického průzkumu. Věříme, že naše dlouholeté zkušenosti i technické vybavení přispějí k tomu, aby Pražané měli již brzy další komfortní, bezpečnou a ekologicky šetrnou možnost, jak se dostat tam, kam právě chtějí nebo potřebují,“ uvedl dále Pavel Pilát, generální ředitel společnosti Metrostav, a.s.

Štoly a šachty vyhloubené v rámci geologického průzkumu jsou důležité z mnoha faktorů. Oblast Pankráce je geologicky složitou oblastí, která byla v prvohorách vulkanicky aktivní. Proto je nutné v tomto podloží zjistit jeho skutečný stav, zejména vzhledem ke stavbě v těsném sousedství stávající trasy C. „Velmi nás těší, že se můžeme aktivně podílet na geologickém průzkumu, který reálně otevírá cestu k výstavbě nové trasy pražského metra, a velmi rádi bychom se podíleli i na dalších fázích realizace tohoto významného stavebního projektu. Na úseku OL 1 je náš tým připraven zahájit práce podle předpokládaného harmonogramu, a to prvního července. Nejprve budeme provádět hloubení jámy o průměru 8,6 metru a hloubky 29,9 metru. Dále pak navážeme ražbou průzkumné štoly v délce 70,1 metru. Veškeré práce na hloubení a ražbě průzkumného tunelu plánujeme provádět vlastními kapacitami,“ vysvětlil Ondřej Novák, předseda představenstva dalšího ze zhotovitelů – společnosti STRABAG, a.s.

Podle výsledků průzkumu bude hlavní město schopno zajistit, aby nedocházelo k deformacím metra C, ale byla zachována jeho plná obslužnost. Pokud půjde vše bez problémů, zahájení staveb nových stanic by se Pražané mohli dočkat už v druhé polovině příštího roku a obyvatelé metropole by se mohli poprvé svézt celou trasou nové linky metra D na konci roku 2027. „Dnes tímto zahajujeme realizační období, během kterého náš tým zkušených tunelářů vyhloubí více než 36 metrů hlubokou šachtu o průměru 20 metrů a poté vyrazí 322 metrů dlouhý tunel, kdy posledních 42 metrů tohoto tunelu už bude součástí budoucí stanice Pankrác,“ dodal na závěr k plánům pro geologický průzkum předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ Tomáš Koranda.

