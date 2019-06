Primátor Žbánek: Naše lesy trpí extrémním počasím i kůrovcovou kalamitou

Naše lesy trpí extrémním počasím i kůrovcovou kalamitou. V důsledku toho se v městských lesích mnohem více kácí a musí se tak více investovat do jejich obnovy výsadbou na vzniklých holinách. V tomto směru musíme postupovat co nejdůsledněji. Zatímco za běžné situace bývalo nově zalesněno kolem 20 až 30 hektarů holin ročně, v průběhu posledních tří let se tento objem prací neustále zvyšoval až na úroveň přesahující 140 ha zalesněných holin ročně. Letos už bylo nově osázeno 130 hektarů holin a na podzim k tomu přibude dalších 80 hektarů.

Chtěli bychom teď do nové výsadby zapojit i veřejnost. Nabídneme Olomoučanům i dalším zájemcům možnost podílet se na obnově městských lesů formou adopce a výsadby. Je to jedinečná možnost získat k určitému konkrétnímu kousku lesa osobní vztah. I po desítkách let by pak mohli lidé například svým potomkům ukázat, že tento kousek lesa sami vysazovali. Dobrovolníci by dostali sazenice, zajištěnu by měli i dopravu, základní zázemí a proškolení ke správné metodě výsadby. Už v letošní podzimní výsadbě chceme pro dobrovolníky vyčlenit kolem dvaceti tisíc sazenic.

