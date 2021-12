Primátorka Koubová: Nemá smysl si dál s vládními představiteli dopisovat

reklama

Na otevřený dopis primátorky Jihlavy novému i odcházejícímu premiérovi dorazila do Jihlavy odpověď hlavní hygieničky z Ministerstva zdravotnictví ČR. Primátorka Jihlavy je z odpovědi zklamaná. Pouze ji utvrdila v tom, že vládní nařízení jsou nekoncepční. V reakci nejsou odpovědi na položené otázky ani naznačený postup, jak dopadnou města, která trhy přejmenovala.

Odpověď hlavní hygieničky, která je přílohou této zprávy, primátorku Jihlavy neuspokojila. Z odpovědi je evidentní, že k centrálnímu povolení adventních trhů nedojde. „Jsem zklamaná, že hygienička v podstatě neodpověděla na mou výzvu a možná ji vůbec nepochopila. Důvodům, které v odpovědi píše, rozumím a chápu je, ale vládní řešení je v globálu nešťastné, nepromyšlené a nekoncepční,“ říká v reakci na odpověď primátorka Jihlavy Karolína Koubová.

Text otevřeného dopisu primátorky oběma premiérům z 29. listopadu 2021 je zveřejněn ZDE. Rozhodnutí vlády ze dne na den zrušit připravený prodej a program podle primátorky v lidech pouze probouzí další nedůvěru ve vládu a systém. „Lidé navíc nerozlišují, co je vládní nařízení a co rozhodla města. Některé radnice obcházejí vládní nařízení a přejmenovávají trhy. My se touto cestou „švejkování“ odmítáme vydat. Ne proto, že bychom se báli pokut, ale proto, že nechceme ještě víc bořit důvěru lidí v právní stát. Je zde nějaké pravidlo a nařízení a kdo jiný než město by ho měl dodržovat?“ ptá se Karolína Koubová. Premiérům psala, že díky neuváženým krokům vlády roste propast mezi očkovanými a neočkovanými, rostou nenávistné komentáře, polarizuje se společnost a lidé bohužel odmítají nekoncepční a často nesmyslná vládní nařízení dodržovat. Odpovědi na to, proč se ze dne na den změnilo nařízení, co s tím chce vláda dělat, anebo náznaku postoje, jak bude postupovat vůči městům, která trhy přejmenovala, se primátorka nedočkala. „Jen mi hlavní hygienička zopakovala, že máme v ČR špatnou epidemiologickou situaci a že podobná opatření zavedly i okolní země. Dopis mne nepřesvědčil o smysluplnosti a koncepčnosti vládních nařízení jako celku. Ani po dvou letech vláda nebyla schopná připravit společnost a města, jako organizátory vánočních akcí, na postupné a logické uzavírání či omezování počtu lidí na veřejných místech. Nemá proto smysl si dál s vládními představiteli dopisovat. Adventní trhy ani připravený kulturní program už nám nikdo nevrátí a důvěra lidí v právní stát a systém se bude velmi dlouho a složitě navracet. Je mi to líto o to víc, že lidé nerozlišují, co rozhodl stát a co je rozhodnutím města.“

