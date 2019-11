Primátorka Palkovská: Žebrání do Třince nepatří

Setkání se zúčastnili zástupci Slezské diakonie, azylového domu Bethel, odboru sociálních věcí magistrátu města, představitelé Policie ČR, Městské policie Třinec, Úřadu práce ČR, organizace Šance podaná ruka a Slezské církve evangelické a.v.

„Jednání jsem svolala proto, že máme signály z více stran, že se zhoršila situace s nepřizpůsobivými a problémovými osobami, které žijí na ulici, odmítají využít nabízené sociální služby a nechtějí změnit svůj způsob života. Do sociální oblasti směřuje významná část z rozpočtu města, máme velmi rozvinutou síť sociálních služeb, které reagují téměř na všechny životní situace, do nichž se lidé mohou dostat, ale můžeme podávat pomocnou ruku jen tehdy, kdy je zájem a vůle z druhé strany. Bohužel je u nás řada nepřizpůsobivých bezdomovců, kteří nechtějí využívat nabízená přístřeší, protože tam platí určitá pravidla. V souvislosti s tím se v Třinci rozmohlo žebrání, které nehodláme tolerovat,“ uvedla primátorka Věra Palkovská.

Podle údajů odboru sociálních věcí magistrátu města z června letošního roku žije v současné době doslova „na ulici“ téměř čtyřicet lidí. Zdržují se především ve Starém Městě, kde je láká parčík mezi hvězdárnou a ZUŠ, náměstí Míru, okolí evangelického kostela a autobusového stanoviště, kde se pohybují většinou pod vlivem alkoholu a navíc v řadě případů obtěžují okolí žebráním.

„Zjistili jsme, že se do Třince sjíždějí za tímto účelem nepřizpůsobiví i z jiných měst a dokonce z Polska a Slovenska, protože jsou lidé v Třinci až příliš štědří a dávají jim peníze, které žebrající při nejbližší příležitosti utratí za alkohol. V dobrém úmyslu jsme už přešli přes čáru a pomoc v nouzi začíná být kontraproduktivní. Naším cílem je, aby se slušní lidé cítili v Třinci dobře a komfortně a jednou z cest je nepodporovat problémové jedince, kteří nemají zájem svůj způsob života měnit. Žebrání do Třince nepatří a na toto téma se ještě chystáme v nejbližší době zahájit informační kampaň. Chceme, aby si lidé uvědomili, že je třeba přestat žebrající osoby podporovat, abychom se nedostali do začarovaného kruhu a díky našemu širokému srdci nepřitahovali další pochybné jedince, kteří zneužívají sociální systém,“ dodala primátorka.

RNDr. Věra Palkovská BPP



primátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Uvedené problematice bude vedení města společně se všemi zainteresovanými partnery věnovat zvýšenou pozornost i nadále a další setkání v širším plénu proběhne po Novém roce.

Lidé bez domova, kteří mají zájem svou situaci změnit, se mohou v Třinci obrátit na odbor sociálních věcí magistrátu nebo na Slezskou diakonii, která v Třinci provozuje např. azylový dům Bethel pro muže, azylový dům Sára pro ženy, nízkoprahové denní centrum a noclehárnu. Při středisku Bethel funguje i streetworker, který vyráží přímo do terénu a nabízí lidem bez přístřeší pomocnou ruku. S lidmi bez domova, kteří se rozhodli svou situaci řešit, pracuje v Třinci např. i organizace Šance podaná ruka, která pomáhá motivovaným jedincům v návratu do společnosti. "V těchto zařízeních mají osoby bez přístřeší možnost získat dostatečné množství potravin a hygienických potřeb. V Třinci tak není nikdo, kdo by musel trpět hlady," doplnil náměstek primátorky Radim Kozlovský. Pokud o bydlení přijde matka, případně otec s dětmi, mohou využít služby azylového domu pro rodiče s dětmi, který provozuje příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Třinec. V Třinci funguje i Dům na půl cesty, který je určen pro mladé dospělé lidi bez vlastního bydlení.

Psali jsme: Primátorka Palkovská: V Třinci se jednalo o důležitých projektech v kraji Primátorka Palkovská: Sousedské snídaně jsou skvělou příležitostí k prohlubování a udržování dobrých mezilidských vztahů Starostka Třince: Politiku ovládá populismus, prázdné sliby, útoky a ubližování Palkovská (Osobnosti pro Třinec): Věříme, že se nám podaří programové prohlášení postupně naplňovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.