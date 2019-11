Primátorka Vaňková: Hala by měla být dokončená pro mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2024

O krok blíže je nyní vybudování multifunkční haly, která má v budoucnu stát v areálu brněnského výstaviště. Vedení Veletrhů Brno začne jednat se sdružením A PLUS, a. s., a Arch.Design, s. r. o. Cílem je finalizovat podmínky, za kterých tyto společnosti zhotoví projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Dokumentace by měla být hotová do konce příštího roku.

Hodnotící komise posuzovala tři nabídky. Jednáním s vybraným uchazečem o optimalizaci harmonogramu i ceny dnes vedení Veletrhů Brno pověřilo představenstvo. Podle zadávacích podmínek musí být minimální kapacita haly 12 000 diváků. Součástí dispozičního řešení musí být i komerční a administrativní prostory, gastro provoz a odpovídající hygienické zázemí, adekvátní prostor musí být vyhrazen pro pořadatele a servis budovy. Podle předpokladů by nová multifunkční hala měla získat územní rozhodnutí a stavební povolení na přelomu let 2020 a 2021.

Hala je plánovaná jako multifunkční. „Ze sportů se zde bude moci hrát kromě hokeje i házená, tenis, volejbal, basketbal nebo florbal. V hale si diváci budou moci vychutnat třeba i souboje v boxu. Prostor bude splňovat přísná kritéria mezinárodních federací pro všechny tyto sporty,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková. Halu bude s velkou pravděpodobností využívat také domácí hokejový tým Kometa Brno. „Kromě sportu počítáme s několika desítkami koncertů a společenských akcí ročně. Pro úspěšný provoz je to nezbytně nutné, a podle informací, které mám od brněnských pořadatelů, je to i zcela reálné,“ dodala Vaňková. Při konání zejména hudebních akcí by mělo být v hale dosaženo maximální akustické kvality.

Město a další investoři se snaží termínově sladit také další projekty, které jsou plánované v lokalitě kolem budoucí haly. Vznikne související infrastruktura. Počítá se s úpravou silnice I/42 VMO v ulici Bauerova včetně lávek pro chodce. Tuto část investičně zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic. Přípravné práce dělají Brněnské komunikace, pod jejichž vedením probíhá mimo jiné hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum nebo tvorba koncepce nakládání s dešťovými vodami. V okolí vzniknou také parkovací objekty a plochy a rovněž servisní objekty. Manipulační a parkovací plochy či odpadové hospodářství zajišťují Veletrhy Brno.

Dopravní podnik města Brna řeší doplnění kolejového propojení ve směru do centra tak, aby kapacitně vyhovovalo. Součástí je zvýšení kapacity zastávky MHD a zajištění bezpečného pohybu pěších. Lanová dráha do kampusu by měla umožnit spojení s Bohunicemi, kde mohou například mimobrněnští obyvatelé při návštěvě akcí v hale a na výstavišti nechat své auto na připravovaném záchytném parkovišti a velmi rychle se dostat až na Lipovou. "Všichni zainteresovaní dělají maximum pro to, aby byla hala dokončená pro mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2024," dodala Markéta Vaňková.

