Prokop (ANO): Další větev kauzy Dozimetr

Jejich bývalý starosta a do nedávna náměstek primátora Petr Hlubuček už v roce 2012 slíbil, že na pozemcích postaví domov pro seniory.

V minulém volebním období jsem bohužel pro prodej lysolajských pozemků také hlasoval. Na přímý dotaz paní Marvanové Kordové jsem vysvětlil proč. Bohužel jsme tehdy důvěřovali našim koaličním partnerům. Důvěřovali jsme panu Čižínskému a tehdy i panu Hlubučkovi, že to myslí s bydlením pro seniory vážně a teď se dozvíme z DVTV, že tam nakonec stojí jen 5 bytů pro seniory. Nemohli jsme vědět, že pan Hlubuček a pan Čižinský byli kumpáni už tehdy. Vlastně 3K pana Čižinského dosadila takzvaně lišku do kurníku a dala pana Hlubučka do dozorčí rady dopravního podniku. A drželi ho tam až do Dozimetru. Samozřejmě jsme tehdy ještě nemohli vědět, že STAN a pan Čižinský budou mít stejného sponzora v podobě BPD a budou oba svorně hájit jeho zájmy, na místo zájmu hlavního města. Společně vyřešili Lysolaje, společně vedli dopravní podnik, společně dosadili podezřelého Mateje Augustína do firmy Nové Holešovice bez otevřené soutěže. Společně rozjeli kauzu Dozimetr.

Bylo by dobré, aby nám někdo z Rady, pod koho spadají dotace, co mířily do Lysolají, třeba pan Zábranský, který tam poslal nějakých 89 mil., informoval, co se s těmi penězi stalo, co tam stojí a jaký bude další postup v této věci.

Je zajímavé, že Piráti, kteří také tehdy hlasovali pro prodej, celou diskuzi promlčeli a ani na opakované výzvy nereagovali. Zřejmě se jim o tom moc mluvit nechce.

