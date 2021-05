Prokop (ANO): Jaké pomoci se podnikatelé mohou od Prahy dočkat?

reklama

Nejspíše víte, že jsem se již v minulosti na radě Prahy 11 zasadil o zrušení plateb za předzahrádky pro všechny naše restaurace, cukrárny a další podniky do konce července.

Kromě toho se nám nyní čerstvě povedlo prosadit odpuštění 30 % nájmu jihoměstským podnikatelům pronajímající pro své firmy obecní objekty a to za období, kdy byli omezeni vlivem pandemie - konkrétně od 22.10.2020 do 2.12.2020 a také od 27.12.2020 do 31.3.2021. Dále budeme s kolegy z opozice na dalším zastupitelstvu hlavního města Prahy dne 27.5.2021 navrhovat, aby se plošně odpustily poplatky za zahrádky, občerstvení před provozovnou i předsunutá prodejní místa pro podnikatele z celé Prahy a to až do konce tohoto roku. Stejně tak budeme chtít odpustit hotelům poplatek za ubytování, který jinak běžně musí městu odvádět, a majitelům obchodů zase umožnit, aby mohli zdarma využívat chodníky před svými prodejnami, např. právě pro prodej zboží.Jsou to všechno možná drobnosti, ale musíme se snažit našim podnikatelům pomoci, jak jen můžeme a dokážeme. To, jak v tomto ohledu současná koalice postupuje, je (nejen) z mého pohledu naprosto nedostatečné. Nejen, že magistrát odpustil tyto poplatky pouze do konce května (což je vzhledem k otevření služeb až 17. května docela úsměvné), ale nadto některým restauračním zařízením zahrádky zrušil úplně, protože to prý znepříjemňuje život turistům, jak jsem již před pár dny psal. Nepopadáte už se nad tím za hlavu? Já docela jo. A to nemluvím o zdražování nájemného, svozu odpadů, MHD a podobně. Aneb jak Pražany co nejvíce otrávit. Gratuluji. Na závěr bych vás ještě rád vyzval, pokud vám mohu s něčím pomoci, neváhejte se mi ozvat s čímkoliv. Jako místostarosta pro majetek a podnikání udělám vše, co bude v mých silách, abych vám situaci maximálně usnadnil. Napsat můžete do zprávy nebo na email prokopo@praha11.

