Prokop (ANO): Magistrát hl. m. Prahy: zeštíhlení úřednické aparatury, nárůst externistů?

Jestli tohle není další lišácký nápad, jak dobře zapůsobit na lidi příslibem, že zeštíhlí úřednickou aparaturu. A zatímco státní zaměstnanci v době covidové ztratí práci, na dobré peníze si přijdou externisté, kteří budou vybráni magistrátem nebo právě Piráty ovládanou městskou firmou Operátor ICT, a.s. Což už včera mimochodem schválila Rada hl. města Prahy...



Podívejte se sami na zveřejněné odměny…

administrativa - 570 Kč za hodinu (bez daně)

podpůrné odborné činnosti - 770 Kč za hodinu (bez daně)

specialista - 1020 Kč za hodinu (bez daně)

specialista senior - 1240 Kč za hodinu (bez daně)

vysoká specializace - 1490 Kč za hodinu (bez daně)

expertní služby - 1810 Kč za hodinu (bez daně)

Přičemž smlouva, kterou Rada schválila, dává povinnost objednat rozsah nejméně 4 hodin práce dotyčného odborníka. To se budou penízky kutálet! Ovšem, aby to nevypadalo, že jen kritizuji, rád bych řekl, že si skutečných odborníků cením. Nakonec i naše městská část využívá poradenských služeb důležitých externistů, bez kterých bychom nedokázali v mnoha projektech tak dobře postupovat. Ale chlubit se tím, že ušetřím veřejné finance vyhazovem mnoha stálých lidí, zatímco si potají připravuji půdu pro rozsáhlé investice do nájmu služeb externistů? Znamená to, že město připraví o práci řadovou sekretářku, protože je “podle magistrátu zbytečnou zátěží byrokratického systému”, a místo ní najme externistku za 570 Kč bez daně, tedy 690 Kč s DPH za hodinu?



Fakt, že o budoucnosti několika desítek milionů Kč ročně navíc bude rozhodovat kromě magistrátu i Piráty ovládaná městská firma Operátor ICT, a.s., také vyvolává jisté otázky a nejistotu. Pokud se totiž experti budou najímat tak “transparentním” a “diskvalifikačním” způsobem, jako tomu bylo například u metra D nebo Libeňského mostu, pak se obávám, že nepůjde o tak úplně spravedlivou šanci pro všechny obyčejné živnostníky, jako to může na první pohled vypadat, ale naopak spíše o jednoduchou cestu, jak přihrát kšefty známým a kamarádům.



A to ani nepoukazuji na to, že je pan primátor a současná koalice ve vedení města již tři roky. Co to náhlé prohlášení? Nebylo již dost času na to něco takového vykonat, pokud pánům tolik leží na srdci byrokracie?



Co si o tom myslíte vy? Věříte Pirátům? Budu rád, když mi napíšete názor do komentářů.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



