Prokop (ANO): Po pochybných zakázkách reorganizují Piráti magistrátní IT odbory

reklama

Pod tíhou kritiky sporných IT zakázek vyhlašovaných magistrátem, je potřeba zahladit, co se dá. Anketa Co soudíte o think-tanku Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty? Účinně bojuje proti vlivu Moskvy a Pekingu 1% Zbytečná organizace. Ruský a čínský vliv v Evropě je a bude 94% Neznám 5% hlasovalo: 5556 lidí

Na tom by asi nebylo nic divného, ovšem kdyby dnešní rozhodnutí radních v praxi neznamenalo návrat do situace, která fungovala do konce ledna 2019. Jinými slovy, radní dnes sloučili dva odbory v jeden. Obdobný tomu, který rozdělili právě koncem ledna 2019. Co za rozdělením odboru stálo tehdy? Podle mě potřeba odstranit tehdejšího ředitele odboru INF MHMP Roberta Fialku, který byl pro nynější magistrátní garnituru nepohodlným dědictvím po Adrianě Krnáčové. A to velmi těžce nesl primátor Hřib, do jehož gesce oblast IT spadá.

A co můžeme hledat za dnešním sloučením? Vsadil bych se, že tentokrát je potřeba elegantně odstavit ředitele odboru informatických aplikací, středočeského pirátského zastupitele Milana Krcha, který je přímým podřízeným primátora.

A proč se Piráti obrací zády proti svému stranickému kolegovi? Na vině jsou podezřelé IT zakázky pražského magistrátu, na které jsme upozornili letos v létě. Právě ty jsou nyní v hledáčku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Takže to chápu tak, že člověk, který se spolupodílel na zadávání pochybných zakázek, nyní potichu odejde z magistrátu s odstupným. A jak by na to mohl zareagovat tehdejší ředitel Fialka? Pokud se stane, co jsem zaslech a on zažaluje magistrát na účelový vyhazov, bude ještě na magistrátu veselo.

Text najdete s odkazy na starší komentáře na mém blogu ZDE.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



územní plánování Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prokop (ANO): Mediální výstupy jsou zřejmě cennější než skutečné problémy Prokop (ANO): Pražská koalice nechce řešit energetickou krizi Prokop (ANO): Důsledky zvýšení základní úrokové sazby pro realitní trh Prokop (ANO): Týdenní report z Jižního Města

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.