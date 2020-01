Prokop (ANO): Pomozme spolu seniorům žít kvalitní život

Bohužel často obrovský. Když jedete v létě do některé západní země, vidíte seniory posedávat s vínem na teráskách, klábosit a užívat si tepla a pohody. Dáte-li se s nimi do řeči, jsou ve většině případů rádi, že mají po celoživotní dřině klid a svojí penzi si naplno užívají. Co my Češi?

Naše babičky a dědové mají často co dělat, aby zůstali tak tak nad vodou. Aby byli schopní poplatit bydlení, jídlo, energie a léky. Na nějakou zábavu nebo dokonce cestování drtivá většina z nich nemá pomyšlení. Pokud nemají ochotné děti a vnoučata, kteří se o ně starají a dokážou jim v časech nouze pomoct i finančně, jsou tito naši spoluobčané ve velmi tíživých situacích. Opravdu si tohle zaslouží po tom, co strávili celý život tvrdou prací a v našich podmínkách také velkou část života v nesvobodném režimu?

Náš stát není schopný generacím seniorů zajistit řádný důchod. Takový, který by jim alespoň na stará kolena umožnil si oddechnout a nebýt alespoň v tomto životním období v klidu a bez stresu. My mladší to dnes máme jednodušší a máme mnohem více příležitostí se zabezpečit. Pokud budete mít na stáří finanční nouzi, bude to jen proto, že jsme dostatečně nespořili, zbytečně rozhazovali, vydělané peníze neinvestovali nebo jiným způsobem neplánovali dopředu. Takový luxus ale naši rodiče, prarodiče a praprarodiče neměli. Minulý režim nic takového nedovoloval… A přiznejme si, že ani ten současný režim k seniorům není zrovna dvakrát vlídný.

Já myslím, že si zaslouží něco lepšího.

Nepíšu tenhle příspěvek dneska jen tak, protože mám zrovna moralistickou náladu. Píšu ho, protože mám zítra 8. ledna narozeniny. A jelikož každý rok jako dárek dostávám spoustu věcí, které ani nemám čas pořádně využít (nebo vypít), rozhodl jsem se tentokrát udělat něco, co jsem ještě nikdy neudělal.

„Pomozme spolu seniorům žít kvalitní život“ je dárcovská výzva, kterou pořádám na podporu neziskové organizace ŽIVOT 90. Ta nabízí široké portfolio služeb pro seniory a jejich blízkým s cílem pomoci jim zlepšit kvalitu života ve všech ohledech. Připojíte se ke mně a přispějete také prosím?

Mým cílem je vybrat 50 000 Kč. Za takovou částku se dostane péče a pomoci mnoha lidem. Neziskové organizace jako tyto často zápasí s rozpočtem (podobně jako my na radnici) a musí těžce hledat cesty, jak neříct „ne“ těm, kteří pomoc vážně potřebují.

Uděláte mi obrovskou radost, pokud se ke mně připojíte, a to mnohem víc než další flaškou, kterou při současném pracovním nasazení stejně nemám příležitost vypít.

Výzvu najdete ZDE

Děkuju moc všem!

(převzato z Profilu)

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



