Prokop (ANO): Předcovidové rozpočty neodpovídají současné realitě

Milí sousedé, tak takhle to vypadá ještě dnes na konci června na turistické stezce v italských Alpách mezi Livignem a jezerem San Giacomo. V březnu loňského roku 2020 jsme tu měli strávit týden na lyžích tak jako mnoho předchozích let.

Naneštěstí se v té době ozývaly dost děsivé zprávy z místního kraje Lombardie ohledně počínající pandemie koronaviru. Přestože v té době nebyly v Čechách žádné cestovní restrikce, nebylo zakázáno cestovat, rozhodl jsem se zachovat se zodpovědně a nechal jsem tak propadnout zaplacený týdenní lyžařský pobyt. Pamatuji si celou řadu i svých známých, kteří si právě odtud tehdy koronavirus do Čech přivezli a bohužel tak pomohli urychlit nástup epidemie i u nás, takže svého rozhodnutí nelituji. My jsme se tehdy domluvili s majitelem apartmánu, že až to půjde, vybereme si zájezd mimo hlavní sezónu na jaře nebo na podzim. A tak tu jsme, zhruba rok a půl poté. A můžu vám toto úžasné místo vřele doporučit. Turisti tu nejsou skoro žádní, počasí ideální a ta příroda! Za 2 dny jsme stihli vidět v přírodě volně žijící sviště i kamzíky! A kam se chystáte na dovolenou letos vy?

Pojďme se každopádně teď podívat na to, co se stalo na Jižním Městě...

Pondělí

V pondělí jsme na poradě vedení projednali doporučení z investiční komise. Ta mi navrhla, abych spolu s mými odbory zpracoval kompletní výhled investic na další roky až do roku 2024. Vše, co bude potřeba opravit nebo vybudovat, a kolik na to bude potřeba financí. Už to připravujeme delší dobu s kolegyní Blankou Janečkovou (TOPSTAN), takže jsem rád, že i kolegové z komise to vidí jako potřebnou věc. Brzy to budeme mít a představím plán i vám.

Taky mi doporučili zkusit najít jakékoli externí dotace na druhou etapu Sandry, což je zateplení pláště, okna a střecha. Na tom už také pracuji a brzy budeme mít připravenou žádost o dotaci. Věříme, že se nám podaří získat až několik desítek milionů Kč navíc.

Taky jsem kolegům prezentoval v jak složité době jsme dnes kvůli turbulentním cenám ve stavebnictví.

Z důvodu globálních protiepidemických opatření dochází k nárůstu cen stavebních prací, a to jednak z důvodu zvýšení režijních nákladů, jež souvisejí s realizací protiepidemických opatření a trvajícím výpadkem zahraničních agenturních pracovníků, ale hlavně z důvodu zvýšených cen a obtížné dostupnost některých stavebních materiálů. Globální protiepidemická opatření narušují distribuční řetězec, což způsobuje nedostatek některých výrobních surovin a prodloužení termínů dodávek souvisejících materiálů.

Pro příklad se aktuálně jedná o zdražení u...

- tepelné izolace, zejména polystyrenové – o více než 50 %

- ocelové profily a betonářská výztuž – průměrně o 40 %, některé výrobky až o 80 %

- plastové potrubí a další výrobky z plastů – průměrně o 20 %

- konstrukční řezivo a OSB desky – přes 40 %

- klempířské výrobky – průměrně o 20 %

- a podobná situace je v sortimentu mnoha dalších materiálů a výrobků

Z výše uvedeného vyplývá, že kontrolní rozpočty či cenové odhady zpracované před vypuknutím coronavirové epidemie neodpovídají současné realitě.

Pak jsme odsouhlasili na léto vybudování vodní skluzavky pro děti v centrálním parku kousek od kostela Matky Terezy na Hájích. Víc o tom vám určitě rád řekne kolega Jan Stárek (TOP09), který za tím celým stojí.

A taky jsme konečně odsouhlasili změny v Jihoměstské majetkové. Jak jsem vám už několikrát psal. Vzhledem k mým dalším povinnostem cítím už pár měsíců, že firmě nemám moc co dalšího dát a proto bych z ní chtěl odejít a své místo uvolnit novým lidem. Mým cílem je odpolitizovat představenstvo společnosti. S kolegy se snažím vyjednat, aby v něm nezasedal žádný zastupitel a ti byli pouze v dozorčí radě. Tak, jak to je běžné třeba u firem hl.m.Prahy. Naopak do představenstva bych chtěl přivést více odborníků. Rád bych to měl vyřešené tak, aby v září na zastupitelstvo byl hotový materiál, který bude JMM, a.s. kompletně měnit.

Odpoledne jsme měli ještě mimořádnou radu mimo plán. Potřebovali jsme schválit a vybrat nového provozovatele bazénu VS 11. Vlastně staronového. Je mi potěšením, že vám můžu oficiálně sdělit, že bazén na Jižním Městě bude dalších minimálně 5 let provozovat rodina Klápů, která to dělá doteď. A já musím říct, že to dělají skvěle. Nejen, že na bazén a jeho provoz nedostávám téměř žádné reklamace a stížnosti, ale navíc jsme vlastníky jediného bazénu v Praze a možná i v ČR, který nemusí městská část dotovat. V novém výběrovém řízení Klápovi nabídli vyšší nájem než byl doposud a to 290 tis. Kč měsíčně oproti 250tis. Kč dříve a navíc se zavázali do areálu investovat nemalé prostředky na rozšíření wellness a dalších služeb během jejich doby pronájmu. Jsem rád, že máme takto odpovědného partnera a těším se na spolupráci! Snad nás už nečeká žádné další zavírání provozu a bazén bude moci jen vzkvétat!

Pak jsem byl ještě na naší Hájecké pěší zóně, kam si mě pozval vlastník a provozovatel nového obchodního centra Háje. Vadí jim stánky s jahodami před vchodem do Alberta. Opírají si tam přepravky o fasádu obchodního centra a také tam lidé rozšlapávají upadlé jahody a nosí je na podrážkách až do Alberta. Zkusíme ty stánky s úřadem trošku posunout, aby byli všichni spokojeni. Napište mi prosím případně jestli vám stánky s jahodami vadí nebo je tam chcete a rádi u nich jahody nakupujete! Váš názor mě zajímá! Budeme to totiž řešit v pondělí na radě.

Úterý

V úterý ráno jsem měl porady s mými odbory a Jihoměstskou majetkovou. Bylo toho před mou dovolenou dost, takže to zabralo celé dopoledne.

Odpoledne jsme uspořádali sousedské setkání s radou naší městské části, konalo se v parku Ocelík vedle radnice. To mohlo díky ustupující pandemii koronaviru proběhnout osobně, a bylo tak možné se konečně setkat a diskutovat nejrůznější problémy a také připomínky a podněty k naší práci. Celé setkání dále zpříjemňovalo vystoupení žáků ZUŠ Jižní Město, osvěžující nápoje a na programu bylo i opékání buřtů. Osobně jsem si setkání velice užil, děkuji všem, kteří dorazili a rovněž děkuji těm, kteří za mnou přišli a řekli mi své podněty, připomínky ale i kritiku. Moc si toho vážím a rozhodně jsem si z toho odnesl celou řadu nových poznatků. Pevně věřím, že brzy bude možnost se znovu potkat a popovídat si o všem, co vás trápí. Video z toho vám sdílím v komentářích.

Středa

Ve středu ráno jsem vám jako vždy napsal krátký komentář k bytové politice! Zamýšlel jsem se tentokrát nad porovnáním vlastnického a nájemního bydlení. Bydlet v nájmu je v České republice na rozdíl od mnoha evropských zemí považováno za jakousi podřadnou alternativu. Co vlastně ke špatné pověsti nájemního bydlení přispívá?

Příčiny je třeba hledat v minulosti, ale také v přítomnosti. Z historického hlediska se jedná o přirozenou reakci na čtyři desetiletí vlády komunismu, spojené s vyvlastňováním nemovitostí, podniků i půdy. Potřeba bydlet ve vlastním, silná zejména u starších generací, kteří ji předávají mladším, je v tomto kontextu samozřejmě pochopitelná. Naráží však na realitu, kdy se vlastnické bydlení vzdaluje stále většímu počtu lidí.

Druhým důvodem je přesvědčení, že nájemní bydlení je jakýmsi nouzovým řešením, které dlouhodobě využívají jen lidé s nejnižšími příjmy. Ve skutečnosti je ale pravděpodobné, že v nájmech trvale zůstane i velké procento rodin i jednotlivců s průměrnými příjmy, kteří tuto formu bydlení zpočátku považovali za dočasnou. Zjišťují totiž, že na vlastní nemovitost při dnešních cenách zkrátka nedosáhnou.

Ironií je, že ani bydlení v nájmu nemusí být zárukou finanční dostupnosti. Na českém realitním trhu totiž na rozdíl od Německa, Rakouska, Nizozemska nebo Velké Británie není významně zastoupeno městské nájemní bydlení, které by ceny nájmů přirozeným způsobem regulovalo.

Negativní postoj k nájemnímu bydlení, který dnes převažuje, mohou změnit dvě věci. Čas a zahájení masivní městské výstavby. A zatímco plynutí času neovlivníme, realizaci dostupného městského bydlení máme ve svých rukou.

Jak vnímáte nájemní bydlení vy?

Čtvrtek

Ve čtvrtek kolegové z Jihoměstské majetkové zajistili nápravu zarostlých truhlíků na pěší zóně Háje. Mrzí mě, že tato situace nastala a věřím, že teď již bude vše v pořádku. Mrkněte se na fotografie níže v komentářích, kde sdílím odkaz na akci. Jak to prokouklo!

Pátek

V pátek, ač z dovolené, jsem celé dopoledne řešil tu tragédii na Moravě! To, co se stalo v obcích na Moravě je něco neuvěřitelného a stěží pochopitelného. Osobně mě celá situace velmi zasáhla a ihned jsem zaslal alespoň finanční podporu všem postiženým obyvatelům. Moc vás prosím, přispějte také, i kdyby to měla být pouhá dvacetikoruna, neboť každá částka se počítá! Buďme, prosím, solidární. V komentářích naleznete odkazy na aktuální přehled sbírek, účtů nadací a také telefonní čísla, na která můžete zaslat dárcovské SMS.

V této situaci oceňuji, že pan náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček navrhuje za zastupitelský klub Spojené síly pro Prahu pomoc postiženým obcím na Moravě ve výši 5 milionů korun. Osobně to považuji za dobré rozhodnutí, avšak proč v této mimořádně náročné situaci nesvolal primátor Zdeněk Hřib mimořádné jednání Rady hl. m. Prahy? Mimořádná jednání jsou svolávána kvůli záchraně jednoho stromu, ale v takto mimořádně složité situaci nikoliv?

Toto osobně považuji jako obrovské selhání naší metropole, neboť tamější obyvatelé potřebují pomoc ihned! I my, na městské části Praha 11, jsme jakožto zastupitelské kluby hnutí ANO, TOP09/STAN a ODS požadovali svolání Rady městské části, avšak náš pirátský starosta to odmítl, přičemž věc chce řešit až v pondělí. Fakt mě to naštvalo a nebyl jsem sám, ale co se dá dělat. Radu může svolat jen starosta, je to jeho výsada. Moc prosím, chovejme se alespoň my solidárně! Kdo rychle dává, dvakrát dává!

Všechny informace k tomu včetně sbírek a odkazů jak přispět, vám zase dávám do komentářů níže.

Kromě toho bych vám rád dal vědět, že další vydání Jižní Město ŽIJE je venku a vy jste jej tak mohli tento týden najít ve svých schránkách. Dejte mi prosím zpětnou vazbu, komu vydání nedorazilo. Napište mi to do komentáře i s vaší ulicí a já distribuci prověřím.

A co se tentokrát dočtete? S kolegy jsme se věnovali nejen událostem z Jižňáku, ale tentokrát jsme se i více dotkli témat celopražských. Doufám, že vás čtení bude bavit a jako vždy, na poslední stránce vás čeká křížovka, když ji správně vyluštíte můžete vyhrát voucher na nákup potravin. Tak přeji hodně štěstí . Odkaz na nové číslo vám dávám do komentářů.

Tak a to je pro dnešek vše. Moc děkuji za váš čas. Užívejte si krásné letní dny a ať vám ten poslední předprázdninový týden rychle uteče!

Převzato z Profilu.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



Článek byl převzat z Profilu Ing. Ondřej Prokop

