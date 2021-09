Prokop (ANO): Správný Pirát pluje na lodi

“Pražané by si měli zvyknout, že auta NEJSOU pro každého!” Takhle reagoval pirát Jakub Michálek na to, že jejich koalice způsobila v Praze dopravní kolaps.

reklama

Pražané by si podle něj asi měli přestat stěžovat, nechat auto doma a radši skočit na tramvaj. Co k tomu dodat, správný pirát přece nepoužívá auto, ale plaví se lodí!

Teď ale vážně. Problém je to velký, i když si to Piráti nechtějí přiznat a tváří se, že vše funguje perfektně. Přitom už ani sanitky v některých místech skoro neprojedou. To vše díky naprosto chaotickým a dezorganizovaným uzavírkám, které ochromily město, vytvořily hodinové kolony a někde průjezd znemožnily úplně.

Když jsme za opozici navrhovali, aby byl v Praze vytvořen koordinátor, zodpovědný za to, aby k takovým věcem v budoucnu nedocházelo, a který by měl na starosti organizovat rekonstrukce a přestavby právě tak, aby jedna uzavírka nevedla řidiče do uzavírky druhé hned za rohem, a tím jim vlastně znemožnila kamkoliv se dostat, tak nám nápad zamítli.

Tedy místo toho, aby věc řešili a přiznali si, že zas něco pokazili, se nám Pražanům smějí do obličeje a chtějí po nás, abychom si zvykli na to, že “auta nejsou pro každého”. No nenaštvalo vás to? Mě teda jo!

(převzato z Profilu)

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



Článek byl převzat z Profilu Ing. Ondřej Prokop

