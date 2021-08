Prokop (ANO): Týdenní report z Jižního Města (09. - 15. 08. 2021)

reklama

Teplo, víno, jídlo, jen tu věž mají nějak nakřivo. To je i důvod, proč je můj dnešní report fakt stručný. Na radnici jsem totiž, ač vzdáleně, strávil jen pondělní den. Nicméně porada a rada byla vážně výživná a možná nejdelší v tomto volebním období. Tak mrkněte na to nejpodstatnější, co jsem pro vás vypíchl. Celkem tisků na poradě a radě bylo přes 100, takže o všech vám opravdu nepíšu. V pondělí jsme zahájili poradu vedením s projektanty, kteří připravovali dokumentaci na dostavbu naší radnice v Ocelíkově ulici, tzv. pavilon F. Ten potřebujeme na umístění nových úředníků, které musíme nabrat kvůli magistrátu, který na nás valí čím dál tím více povinností. Kromě toho, co vše doposud děláme, bychom se měli starat i o dopravní přestupky nebo třeba černé skládky. Bohužel rozpočet projektu je aktuálně mimo naše finanční možnosti, tak jsme diskutovali varianty co s tím.Dále nás kolega Martin Sedeke (ODS) seznámil se svojí rezignací z pozice předsedy správní rady ve firmě AR Delta, která by měla stavět Arénu ledových sportů u ZŠ Ke Kateřinkám. Za Prahu 11 tak ve společném podniku ke dnešku zůstává už jen Petr Přenosil, což je poradce primátora Hřiba a s Prahou 11 nemá ani nic společného. Za hnutí ANO je situace v tomto podniku natolik vážná, že jsme požádali kolegy o možnost objednat si právní posouzení současného stavu a odpovědi na některé zásadní otázky. Dokud nebudeme mít jasné odpovědi na naše otázky, nebudeme prozatím hlasovat pro žádné další tisky spojené s tímto projektem a to ani v radě, ani v zastupitelstvu. Tím, že v projektu zůstal už jen jediný člen správní rady za MČ - Pirát a ještě takový, který nemá žádný vztah k naší MČ, pro nás v tuto chvíli projekt ztratil důvěru. Je až absurdní, aby zájmy MČ P11 hájil ve správní radě člověk, který s MČ nemá nic společného a nebyl tu nikým volen.Dále jsem předložil koncepci změny účtování energií ve školách od roku 2022. Ta reflektuje stížnosti a problémy na vyúčtování, které jsme řešili mimo jiné po otevřeném dopise ředitelů škol. Nově tak budou školy platit měsíční zálohy a čtvrtletně jim bude doúčtován jen drobný rozdíl doplatku či nedoplatku.Taky jsem kolegům představil plán na slavnostní otevření přístavby základní školy Chodov, Květnového vítězství 57, které se uskuteční 31.8. odpoledne.Pak jsem si chtěl nechat schválit od kolegů z vedení, abych mohl poslat posudek na vypovězení práva stavby u projektu Hamr Sport. Tento posudek po mě žádali zástupci bytových domů z okolí, na jejich žádost jsem jej nechal zpracovat. K mému překvapení mi to kolegové z rady zakázali poslat a vyžádali si další právní posudek, zda tento právní posudek vůbec můžeme občanům poskytnout. Trošku jak v kocourkově, nemyslíte?

Odpoledne jsme pak na radě projednali a schválili Memorandum o společném postupu při využití území “Trojmezí”. Jde o rozsáhlé území mezi Chodovcem, Košíkem a Záběhlicemi. Celých 30 let od revoluce se neustále snaží někteří developeři toto území nekoncepčně parcelovat a zastavět. Zatím se to daří zarazit. Avšak nechat celé území ležet úplně ladem také není nejlepší řešení. Proto jsme se spolu s magistrátem, Prahou 10 a Prahou 15 shodli na memorandu a společném postupu na celé území. Institut plánování a rozvoje by měl zpracovat komplexní studii na celé území a rozhodnout, kde bude definitivně jen park, kde budou volnočasové aktivity a sport a kde se povolí nějaká smysluplná výstavba, která ty ostatní bohulibé části Trojmezí zaplatí. Magistrát by měl v návaznosti na studii vykoupit pozemky od soukromých vlastníků tak, aby celé Trojmezí kontrolovala Praha a mohla realizovat postupně plán na jeho rekultivaci přesně podle studie. Osobně tento projekt velmi podporuji, protože se tím do budoucna definitivně zamezí tzv. salámování území jednotlivými developery a ze zanedbané krajiny, často plné náletových dřevin, odpadků a bezdomovců se stane nový park a funkční část města.Dále jsme schválili dodavatele na opravu střechy KC Zahrada, kde snad co nejdřív započne oprava. Cílem je to stihnout do podzimních silných dešťů, abychom už nemuseli řešit vyplavený kulturák jako v posledních letech.Dále se hlasovalo o záměru na změnu smlouvy o právu stavby pro Arénu ledových sportů. Společnost po nás chce další (už asi třetí) prodloužení termínu dokončení stavby. Osobně si myslím, že podobná rozhodnutí bychom měli dělat až v momentě, kdy bude jasný “celý balíček” opatření a celkové řešení tohoto projektu.

Osobně se mi jakákoli další benevolence a ústupky ze strany MČ nelíbí a proto pro tento tisk hnutí ANO ani ODS nehlasovali. Tento tisk tedy prošel těsnou většinou kolegů Pirátů a klubu TOP09STAN jen 5 hlasy z 9 členů rady. Nakonec tento tisk stejně musí schválit zastupitelstvo, kde bude potřeba 23 zastupitelů, kteří to musí podpořit. My jasně deklarujeme, že tento tisk nepodpoříme, dokud nebude jasná celková dohoda o finálním řešení tohoto projektu.Dále jsme schválili vyhlášení soutěže na projektovou dokumentaci Senior domu Janouchova. Kvůli financím jsme projekt rozdělili na dvě etapy, v té první, kterou teď budeme soutěžit, chceme získat stavební povolení. Následně budeme ještě jednou soutěžit dokončení dalších fází projektu.Dále jsem již podruhé (!) předložil vyhlášení soutěže na druhou etapu rekonstrukce ubytovny Sandra. Jak asi víte, jde o složitou rekonstrukci bývalé ubytovny na bydlení. Blížíme se ke konci první etapy, která řeší interiéry budovy, a je třeba najít zhotovitele na plášť, okna a střechu. Faktem je, že v důsledku prudkého zdražování stavebních prací a materiálu v tomto roce na druhou etapu patrně nemáme. Podle projektanského rozpočtu a jeho odhadů nám aktuálně chybí 70-100 milionů Kč.Z tohoto důvodu jsem připravil veřejnou zakázku nestandardně tak, že v ní přímo deklarujeme, že na zakázku nemáme dost financí a nejsme schopni ji z našich interních zdrojů profinancovat. A tedy podmínkou podpisu smlouvy a realizace musí být to, že v mezidobí získáme dodatečné finance z dotací či jiných evropských nebo národních zdrojů. Do zadávací dokumentace jsem dal také nestandardních a velmi dlouhých 9 měsíců, kdy vítěz soutěže musí držet cenu, abychom měli ještě o něco víc času na zajištění financí.Současně je třeba vysvětlit, že aktuální etapa interiérů skončí někdy během října a pokud do té doby nebudeme mít vysoutěženého zhotovitele na druhou etapu, začneme platit současnému zhotoviteli finance za tzv. konzervování stavby, které jsou předběžně vyčíslené na kolem 1 milionu Kč. Soutěž přitom bude trvat 3-4 měsíce a už teď jsou termíny na knop.Opakovaně na to kolegy v Radě upozorňuji, avšak i přesto vyhlášení soutěže na druhou etapu ani tentokrát neschválili. Nerozumím tomu, ale mám potřebu vám to takto upřímně napsat, aby se zas nestalo, že na mě bude opozice za pár měsíců řvát, že jsem něco zpackal. Není tomu tak, vyhlášení soutěže podpořilo hnutí ANO a ODS. Naopak pro něj, podle mě zcela v rozporu s principem dobrého hospodáře, nehlasovali zástupci Pirátů a klubu TOP09STAN.O tomto postupu budu samozřejmě informovat i finanční výbor, kde bude Sandra zařazena jako bod, a Zastupitelstvo. Díky kolegům ze zmíněných klubů bude městská část od října zcela zbytečně vynakládat kolem jednoho milionu Kč na zcela zbytečnou konzervaci stavby místo, aby tyto miliony mohla využít na druhou etapu rekonstrukce.Pozitivnější je, že se mi podařilo schválit změny v příkazní smlouvě k Jihoměstské majetkové, jde o narovnání problémů z mnoha minulých volebních období, kdy se kupily dodatky a problémy této smlouvy a měla v sobě spoustu chyb. Jde o jeden za závazků, které jsem dal, že ještě ve firmě opravím, než z ní v září odejdu.Překvapením pro všechny na závěr bylo, že starosta Jiří Dohnal předložil tzv. na stůl, bez řádného zařazení, tisk, který se jmenoval “Podpora projektu”. Šlo o velmi podivné prohlášení radnice, co vše garantuje vůči projektu Arény Ledových sportů.

Domníval jsem se spolu s kolegy z ODS, že tisk je nehlasovatelný na půdě Rady, protože vstupuje do práv akcionářské smlouvy, kterou schvalovalo Zastupitelstvo. Dle mého názoru je nelegální schvalovat radou něco, co si vyhradilo zastupitelstvo. Celkem pregnantně to přímo na radě v rozpravě vysvětlil kolega Sedeke a tento tisk nakonec podpořili jen tři radní z devíti. Pro mě je to opět věc, kterou by mělo řešit zastupitelstvo společně se vším ostatním. Prostě není možné takto salámově a podivně řešit tak zásadní problém.Na těchto příkladech je bohužel jasně vidět, jak naše koalice na Praze 11 už prakticky vůbec nefunguje.Ale nakonec aspoň ještě něco pozitivního. Schválili jsme kolegovi Duškovi další 3 miliony na opravy komunikací. Z nich by se měly opravit třeba schody na Roztylech od Koliby k metru. Pokud vás tak jako mě štvou neudržované chodníky a silnice, posílejte kolegovi Duškovi fotky, teď už jsou na opravy konečně peníze a nic nebrání v jejich realizaci.A na závěr jsme schválili nový tržní řád, který řeší různé změny v tom, kde budou smět být stánky a venkovní výlohy a vystavené zboží a kde ne. Poslední měsíce jsme zaznamenali dost stížností jak od vás, tak i od různých firem na to, že dík zastaralému tržnímu řádu je různě nepořádek, nedá se projít atp.Ve středu jsme pak ještě měli koaliční jednání, kde jsme našim partnerům oznámili, že už se nehodláme dále zabývat ponižujícím jednání ohledně počtu pirátských zastupitelů nebo neřešenou krizí ve školství. Pirátům jsme vypověděli koaliční smlouvu, od srpna už neplatí a tímto považujeme koaliční krizi za vyřešenou. Nadále budeme koalici podporovat v těch dobrých a smysluplných návrzích, avšak již nebudeme hlasovat pro to, co si nemyslíme, že je dobré pro občany Prahy 11. To znamená, že pro některé návrhy si budou muset Piráti najít hlasy někde jinde.Zbytek týdne jsem poctivě čerpal dovolenou v rámci svatební cesty. Proto je tento report kratší.

Snad mi to prominete, slibuji, že od září se to zase rozjede. Tak se mějte hezky zatím a děkuji!

