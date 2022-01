Prokop (ANO): Víte za kolik se staví jedna stanice metra?

Spousta lidí mi nevěřila, když jsem říkal, že Praha hodlá postavit metro D za naprosto nesmyslné částky a to především díky velmi pochybnému výběrovému řízení, které stejně jako pirátské IT zakázky obestírá řada nezodpovězených otázek.

Mysleli si, že se jen snažím očernit primátora Hřiba. Primátor a Praha Sobě (konkrétně Adam Scheinherr a Jan Čižinský) celou věc obhajovali tím, že se “zdražuje materiál”. Ale víte vy co? Paříž teď postavila dvě nové stanice metra za polovinu peněz, co chystá Praha. Jak je možné, že Paříž dokáže postavit stanici metra za cca 4,6 miliardy korun, zatímco Praha kolem 10 miliard? Pochybuji, že by ve Francii byl stavebního materiálu takový nadbytek. Co vy na to, pane primátore a Praha Sobě? Vzhledem k hodně podivnému výběru to spíš na mě dělá dojem, že se tu zase odehrává nějaký kamarádšoft?

52 miliard korun do předraženého metra D v naprosto pochybném výběrovém řízení za absurdních a nevýhodných podmínek. Přesně to si pirátský Magistrát protlačil a spustil navzdory odporu z řad opozice i odborné veřejnosti. Ano, byli jsme sice pro metro D a přáli jsme si jeho vybudování, ale tak, aby Pražané ze svého nemuseli přecpat kapsy stavebním firmám. Konečně máme k dispozici odborný právnický posudek, který dokládá a usvědčuje Magistrát z pochybení, kdy může Praha přijít o mnoho miliard. Zbytečně. Než se k tomu ale dostanu, pojďme popořadě.

Proč je předražení metra D dalším pirátským podfukem na Pražany?

Praha měla původně dostat osm stanic metra i s depem, to celé za 39 miliard. Nakonec dostane pět stanic bez depa za navýšenou cenu nejméně 52 miliard. Primátor Hřib tvrdí, že se zvýšily ceny stavebnin. To je sice pravda, ale... Výběrové řízení na stavbu metra D bylo nastaveno tak, že diskvalifikovalo velký okruh potenciálních dodavatelů. Skoro jako by ho někdo “ušil na míru” jedinému možnému vítězi. Tím samozřejmě vystřelila cena nahoru. Podle odborného posudku, který nyní všichni zastupitelé Prahy máme k dispozici, zde Dopravní podnik porušil povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, a to hned v několika bodech.

1. Zájemci o zakázku totiž měli extrémně krátkou dobu k podání svých nabídek. Pouhých 44 dnů. Za tuto krátkou dobu není možné pořádně prostudovat zadávací dokumentaci takto velké stavby a sestavit odpovídající cenovou nabídku. Dopravní podnik dokonce obdržel žádost o prodloužení této lhůty alespoň na šest měsíců, ale zamítl ji. To je naprosto nelogické, protože u staveb této velikosti se zpravidla dává výrazně delší lhůta. Praha tak šla sama proti sobě, protože čím méně nabídek obdrží, tím nevýhodnější budou. V případě Libeňského mostu byla například ze stejného důvodu lhůta prodloužena bez problému.

2. Tady se nám to trošku komplikuje. Čtyři společnosti, které mimochodem výběrko nakonec “náhodou” vyhrály, měly dokumentaci k dispozici už dávno před touto lhůtou. Konkrétně už rok a půl dopředu, když se účastnily jistých geologických průzkumů. To je spousta času na to, aby se pořádně připravily a mohly podat jasně vítěznou nabídku.

3. Tato čtveřice firem, jak bylo řečeno, znala celý projekt velice dobře a měla i geologické průzkumy, které jsou nezbytné pro správné nacenění podzemní stavby. Magistrát tyto průzkumy ale ostatním volně nezveřejnil. Jinými slovy nesrovnatelně zvýhodnil tuto čtveřici nad všemi ostatními, kteří tak museli ve svých nabídkách “hádat”.

To nejlepší přichází na závěr. Nesmějte se, protože takhle to skutečně bylo: Dopravní podnik vyhlásil celou zakázku tak, že dodavatel bude účtovat provedené práce bez ohledu na výkaz výměr a projekt. Jinými slovy naprosto nevíme, kolik to nakonec bude stát. Není možné to dopředu předpokládat, protože Dopravní podnik dodavateli prakticky nedal žádný strop. Pro vaši představu, tunel Blanka měl podle odhadu stát původně 17,2 miliard Kč. Reálně nakonec stál 43 miliard Kč. U staveb takto velkého rozsahu je běžné, že se průběžně ceny navyšují. Takže kolik nakonec my všichni včetně vás zaplatíme za pirátské metro D? Nikdo nemá ponětí.

Když se proti Magistrátu poprvé zvedla vlna kritiky za očividně špatné hospodaření s Dopravním podnikem, když ho výše zmíněným způsobem donutil stavbu přeplatit, předali to Piráti bohulibě k přezkoumání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten pochybení nenašel, ale nenechte se zmást. Vtip, který obyčejný občan nevidí, je tady v tom, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nezkoumá, zda dotyčná firma hospodaří řádně! Tento úřad zkoumá pouze, zda byly formálně dodrženy zákony.

Jinými slovy tento úřad nikdy neřekne, zda Praha vyhodila miliardy korun z okna tím, jak špatně nastavila výběrové řízení. Oni to z tohoto pohledu vůbec nezkoumají! To znamená, že závěr ÚOHS v tomto případě není vůbec dostačující. Praha se tehdy měla zastavit, smlouvu raději zatím nepodepisovat a někdo kvalifikovaný měl celou tuto věc přezkoumat do hloubky. To se ale nestalo, ba naopak.

Magistrát hned po obdržení závěru ÚOHS spěchal, aby tuto nevýhodnou smlouvu se stavebními firmami podepsal. Přitom ale Piráti věděli, že se to bude dále a odborněji přezkoumávat. Dělá to na mě dojem, že si chtěli “uzavřít smlouvu s kamarádíčky, dokud měli možnost”. Později by to už tak snadné totiž nebylo, jakmile by vyšlo na povrch všechno to, o čem jsem psal výše. Jak uvádí právnický posudek: ??“Rada HMP se tedy dopustila zásadního omylu, když si nesprávně vyložila stanovy DPP a když považuje rozhodnutí Úřadu (které nemusí být konečné) za potvrzení, že představenstvo DPP jednalo s péčí řádného hospodáře.”

Primátor Hřib pak v médiích vysvětloval, že smlouvu uzavřeli takhle rychle, aby Praze peníze ušetřili, ale to je nesmysl. Znovu cituji právnický posudek: “Bohužel z rychlého uzavření smlouvy žádné úspory neplynou, a naopak lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že v důsledku rychlého uzavření smlouvy vzniknou DPP škody. Prostým odhadem se zdá, že takové škody mohou být v desítkách milionů Kč.”

Jak vidíte, Hřib v Praze nejen, že mrhá veřejnými financemi a vede netransparentní výběrka, ale také cíleně lže a bulíkuje lidem nesmysly v médiích. Metro D, které jsme si všichni přáli, avšak řádně a seriózně, je tak nakonec bohužel jen další z Pirátských leváren, které nás všechny připraví o peníze. Jen bych vás chtěl poprosit, sdílejte tento článek mezi své přátele. Je až ostudné, jak málo lidí ví, čeho se Piráti v Praze dopouštějí. Šiřte, prosím, tyto informace, ať můžeme věci konečně změnit!

Informace uvedené v článku si necucám z prstu. Čerpám především z odborného dokumentu, který před několika dny obdržela celá Rada hlavního města Prahy, od právnické kanceláře Rogera C. Cunninghama, LL.M., který se touto aférou zabývá. Jen na závěr dodám, že celý tento projekt metra D je ekonomicky i politicky natolik pochybný, že ho prošetřuje i Evropská komise. Kritizovali ho dokonce také lidé z řad Pirátů, například zastupitelka Prahy 4, která byla na pirátské kandidátce zvolena a která obvinila Magistrát z podjatosti. Psali jsme: Prokop (ANO): K úbytku obecního bytového fondu Prokop (ANO): Praha dotuje využívání sdílených kol v Lítačce Prokop (ANO): Byl jsem zvolen předsedou hnutí ANO v Praze Prokop (ANO): Kdo nic nedělá, nic nezkazí

