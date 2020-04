Račok (SPD): Trojský kůň a pátá kolona aneb falešné vlastenectví

Přeci to známe, z dávné historie, přeci to známe i z nedávné minulosti, přeci to známe a víme to, jak mnohdy ti co deklarují se našimi přáteli, co hovoří našim jazykem a tváří se jak hroudu své země mají hluboko v srdci, že čas projeví, že tomu tak není.

Víme a známe to všichni, jak bolestivé je to poznání. Jak kruté je to zklamání nad tím, když někomu podáte ruce ve víře, že mluví stejným jazykem jako vy, že chápe a vidí svou rodnou zem, svou vlast jako vy. Jak bolestivé je to, když zjistíte, že myšlenky, jenž projevoval své i za vaše najednou otočí, jak když kolotoč se roztočí.

Však slova bratrství jsou jim cizí a vysmívají se jim, čest a pravda znaky již dávných dob, které ctností rytířů jsou, jsou jim rovněž cizí a s posměšky se k nim vyjadřují, a projevy lásky k rodné zemi srdcem vyjádřené jen hloupě a záludně kritizují.

Mí přátelé, přítelkyně, bratři a sestry,

Blíží se čas voleb, jak do krajských zastupitelstev, senátu a tak poslanecké sněmovny. Buďte pevní, buďte svorní a jednotní. Nenechte se zmást lákavými slovy, různými pletichy, různými zájmovými skupinami. Nenechte v tak zvaném vyšším zájmu zaprodat naši rodnou hroudu těm, co jsou schopni učinit vše a cokoliv, jenom aby měli pocit moci a zisk různých prebend. Mějme oči otevřené, své srdce zapnuté a slyšte dobře vše, neb jde již v tomto čase, a čase, jenž brzo přijde o naší rodnou zem, o naší vlast Českou republiku.

O zem Čechů, Moravanů a Slezanů, jakožto i národností, jenž naší zem, přijali za svou vlastní a ctí naší kulturu, tradice a naše křesťanství.

Nejdeme se zastrašit, nedejme se ovlivnit a volme jednotně ty naše budoucí zastupitelé, které známe, které jsme měli možnost je poznat, znát jejich postoje, jejich názory a toky myšlenek.

Samotné názory vyjadřované na venek však nestačí, pokud nejsou opřeny o filosofii daných cílů, postojů, které tvoří řeku řek již od dob dávných, a tou je ideologie, směr, cesta kam se chceme ubírat, kam chceme mířit a kam směrovat naší rodnou hroudu, naší vlast Českou republiku.

Bc. Ladislav Račok SPD



Nestačí mít hmotné bohatství, nestačí mít společenskou pozici, pro čas přítomný a budoucí, je zapotřebí mít srdce vlastence, vlastence toho, jenž bude bránit nedotknutelnost, nezávislost a svrchovanost naší vlasti České republiky.

Nestačí zde ani moudrost mnohdy získána na univerzitách opřená mnohými tituly, ale musí to být moudrost lidu, moudrost přirozená, která se nezmění pod nabídkou a různými možnostmi, a lákadly.

Která se nezmění ani pod tlakem nabídek, nezlomí tlakem moci, a vždy bude hájit to, pro co jste ho zvolili a dali mu důvěru, to co vám projevoval a vyjadřoval, tak jak jste jej poznali, tak jak jste je chápali.

V nedávné době i naše zem měla možnost se seznámit s různými dohodami, dvojkoalice, trojkoalice, čtyřkoalice, a všechno to zaniklo, upadlo, neboť i ti, co takováto stvoření stvořili, byli lehce zranitelní, ničeho nedosáhli a naší státnost v samém důsledku oslabili. Nacpali se do různých politických uskupení, různých stran a hnutí, které svými postoji, činy oslabili, a nakonec rozbili, a je nutno to říci a dodat, že lidé to vědí.

Samotné názory a postoje musí být opřeny o filosofii daných cílů, postojů, které tvoří řeku řek již od dob dávných, a tou je ideologie, směr, cesta kam se chceme ubírat, kam chceme mířit a kam směrovat naší rodnou hroudu, naší vlast Českou republiku.

Nevolte Jidáše České republiky, nevolte nikoho, kdo se klaní Bruselským pánům, kteří zradili sen o společném Evropském domě, o svobodě slova, demokracii a rovnosti, o rovnosti Evropských států, o zachování nedotknutelnosti, svrchovanosti a nezávislosti jednotlivých států Evropy. Nevolte ty, kteří ohrožují naše tradice, naší křesťanskou víru, naše bezpečí, naše životy, naší nezávislost, svrchovanost a nedotknutelnost.

Volím jistotu, bezpečí, volím zachováním tradic, rodin, volím nezávislost, svrchovanost a nedotknutelnost České republiky, aby národy Čechů, Moravanů a Slezanů, jakožto i národností, kteří s námi žijí historicky a Českou republiku přijali za svou vlastní, aby žili ve své zemi pro přítomnost i budoucnost, proto volím SPD.

Česká republika je naše, a my si jí vzít nedáme.

Děkuji čtenářům za trpělivost a podporu.

Převzato z Profilu.

