Rajchl (PRO): Kolosální podraz Fialovy vlády

Když v loňském roce postihly Jesenicko ničivé povodně, přiletěli se ministři pětidemoličního kabinetu vládními vrtulníky za státní peníze fotit s místními lidmi a slibovali pytle peněz na pomoc postiženým oblastem. Za pár týdnů instruovali Moravskoslezský kraj, aby ze svých prostředků uhradil nezbytnou hmotnou pomoc v nouzi s tím, že následně mu bude tato částka ze státního rozpočtu proplacena.

A nyní, když došlo na lámání chleba, tak Zbyněk Stanjura sdělil hejtmanovi MSK Josefu Bělicovi, že "s ohledem na stav státního rozpočtu" mu ze slíbených 468 milionů nepošle ani korunu. Ač se snažím sebevíc, nenacházím pro tohle jednání jiný výraz než prasárna.

Ano, přátelé, máme ve státním rozpočtu dost peněz na zbraně pro Ukrajinu, na genderové audity či na podporu pěstování bio oříšků v Bosně a Harcegovině. Máme dokonce i dost peněz na zvýšení platů politiků, kteří dovedli naši zemi na ekonomické dno Evropy. Ale na vlastní občany pan Stanjura ve státní kase nenašel ani korunu.

Jestli tohle není onen pověstný hřebíček do rakve pětižumpy, tak už opravdu nevím, co víc by ještě měli spáchat. Ten, kdo jim po tomhle absolutním chucpe kroku hodí hlas do urny, prostě nemůže být příčetný.

Aby na lidi, kteří bez vlastní viny přišli o všechno, udělal stát dlouhý nos, tak to tu ještě fakt nebylo. Doufám, že to těm podrazákům přijdete dát najevo 8. 5. na Staroměstské náměstí a že jim to následně spočítáte u voleb. Protože tohle je prostě vrchol sprostoty a bezbřehé arogance.

