Rajchl (PRO): Miluju satirický humor Petra Fialy a jeho marketérů

Opravdu jsem se od srdce zasmál, když jsem na FB stránce našeho světového lídra narazil na fotografii s fiktivními novinami pod názvem "Dobré zprávy", na jejichž přední straně se skvěl titulek: "Proč Česko roste rychleji než Německo? Dává víc peněz do investic a ekonomiku táhne i export."

To je ale paráda, co? No, pojďme se podívat, jaká je realita.

Podle webu Statista činí náš očekávaný reálný růst HDP za rok 2024 fenomenálních 1,07 %. Německo je na tom skutečně hůře, ti mají pouhých 0,01 %. Tím jsme ovšem veškerou pravdivost Fialovy sebepochvaly vyčerpali. V příspěvku totiž jaksi chybí celkový kontext (jak by řekli naši drazí fact-checkeři). Tak se jej pokusím pro vás doplnit.

V celkovém pořadí všech sledovaných zemí na evropském kontinentu jsme totiž až na pozici číslo 32 a krčíme se u dna tabulky. Třeba ten ošklivý Fico, proti kterému protestuje za Sorošovy peníze celé Progresívne Slovensko, dosáhlo růstu 2,25 %, a tudíž nás překonalo o více než 100 %. Ale to nějak z Péťových Dobrých zpráv vypadlo. Asi šotek, nebo co.

Relevance tohoto marketingového sdělení je tak asi na stejné úrovni, jako kdybychom na MS v hokeji skončili jedenáctí a ODS by do Dobrých zpráv umístila bombastický titulek ve znění: "Proč v Česku hrajeme lepší hokej než Portugalci? Lépe bruslíme a jsme silnější na puku!" Jen o tom, že jsme od soupeřů, kteří disponují na svém území na rozdíl od Portugalců alespoň jednou ledovou plochou, dostali třikrát bůra, by se taktně pomlčelo.

A ještě jedna zajímavost. Státy, kde se neplatí eurem, rostly o 1,12 %, zatímco státy, které mají tento bruselský shitcoin jako svou oficiální měnu, rostly pouze o 0,83 %. Tedy ne-eurové země jedou o více než 30 % rychlejším tempem než ty eurové. Tak až vám zase bude někdo říkat, jak přijetí eura posílí naši ekonomiku, tak už víte, kam ho máte poslat. Na web Statista.

A úplná perlička na závěr. Za první Maltou a druhou Černou Horou obsadilo bronzovou pozici Rusko (3,63 %), těsně následované Běloruskem (3,58 %). Takže ty sankce asi fakt fungují! Vždyť díky nim roste ruská a běloruská ekonomika více než třikrát rychleji než ta naše.

