„Nebojte. Ještě tři měsíce a poletíte.“ Kupka pro smích, když chtěl kosmonauta

Kupka znovu vyzval k tomu, aby se cesta Čechů do vesmíru stala národním projektem. Na síti X napsal, že je „čas na Čecha ve vesmíru“.

Ve svém dřívějším příspěvku během týdne ministr Kupka připomněl, že české vesmírné aktivity za poslední rok výrazně pokročily a zdůraznil: „Vesmír není jen sci-fi, ale ,naše budoucnost'.“

„Když jsme loni českou cestu do vesmíru zahajovali, ozývaly se různé hlasy. Po roce je ale jasné, že český národ není jen národ Švejkův, ale národ lidí, kteří chtějí něčeho dosáhnout,“ napsal ministr.

„Ukazuje se, že i v době sociálních sítí pořád vnímáme jako důležité to, když někdo něco opravdu umí. Stále něco objevuje, vzdělává se a poznává nové věci,“ pokračoval Kupka.

Podle něj má být česká cesta do vesmíru „národním projektem ve všech směrech“. „Má za sebou silný začátek – 140 partnerů, konkrétní výsledky, první kadety, (nyní již ambasadory) a také jasnou budoucnost,“ dodal.

Zároveň vyzdvihl ekonomický přínos vesmírných investic: „Každá koruna investovaná do vesmíru se státu vrací sedmi až osminásobně. A když nám to půjde, budeme jako národ bohatnout.“

Kupka připomněl, že projekt má za sebou první rok a „před sebou nespočet dalších“. „Vesmír se rozpíná – a česká cesta do vesmíru se bude rozpínat také,“ zakončil s tím, že Aleš Svoboda poletí na Mezinárodní vesmírnou stanici nejpozději v roce 2028.

Pod Kupkův nadšený výrok „Je čas na Čecha ve vesmíru“ se ale okamžitě snesla vlna ostré a místy až sarkastické kritiky. V komentářích na síti X se objevují především narážky na stav české ekonomiky či všeobecnou frustraci voličů z vládní politiky.

Někteří diskutéři neváhali využít vesmírné metafory k politickým výpadům. „Nebojte, ještě tři měsíce a poletíte,“ napsal jeden z uživatelů. Narážel tím na blížící se podzimní parlamentní volby a zároveň vyjádřil naději, že voliči odstaví současnou vládu od moci.

Nebojte. Ještě tři měsíce a poletíte... — Pavel Schelle (@SchellePavel) June 21, 2025

Podle aktuálních průzkumů veřejného mínění si totiž dlouhodobě nejvyšší volební preference drží opoziční hnutí ANO Andreje Babiše.

„Babiš o hale blbě plácal, a vy se s našima penězi nemazlíte, a jdete tvrdě do toho, a koupili jste nám na hraní kosmonauta. Budu vás volit,“ napsal další komentující s očividnou ironií.

Babiš o hale jen blbě plácal a vy se s našima penězma nemazlíte a jdete tvrdě do toho a koupili jste nám na hraní kosmonauta. Budu vás volit. — Sakalas (@Sakalas15) June 21, 2025

Ostrá byla i další reakce, která ministra Kupku obvinila z naprostého odtržení od každodenní reality většiny občanů. „Výborně, není nic důležitějšího než Čech ve vesmíru. Žijete vůbec v realitě, nebo jste na drogách? Chudoba stahuje čím dál víc občanů do neschopnosti platit své nutné účty a vy si zde fantazírujete nad Čechem, který by létal pár kilometrů nad povrchem zeměkoule. Fakt humus,“ reagoval znechuceně přispěvatel do diskuse.

Vyborne, neni nic dulezitejsiho, nez Cech ve vesmiru. Zijete vubec v realite, nebo jste na drogach? Chudoba stahuje cim dal vic obcanu do neschopnosti platit sve nutne ucty, a vy si zde fantazirujete nad Cechem ktery by letal par km. nad povrchem zemekoule. Fakt humus.?? — Johann A.Jagan ???? ???? (@JohanJagan) June 21, 2025

Nechápavé reakce pod Kupkovým příspěvkem pokračovaly. Pro některé lidi zůstává nepochopitelné, proč vláda mluví o expanzi do kosmu v době, kdy se potýká s napjatým rozpočtem. „Kolik je rozpočet v plusu, že chcete rozhazovat další peníze?“ otázal se jeden z komentujících s neskrývanou podrážděností.

Kolik je rozpočet v plusu že chcete rozhazovat další peníze? — Jediný pravý Moravský král (@King_of_Moravia) June 21, 2025

Jiný komentující odpověděl na Kupkův slogan „Je čas na Čecha ve vesmíru“ stručně a bez iluzí: „Ne, není.“ Následně rozvedl konkrétní témata, která považuje za mnohem urgentnější: „Je čas řešit psychiatrickou a psychoterapeutickou péči pro děti, čekací doby na speciální vyšetření, krizi bydlení, investice do vědy, reformu vzdělávání, důchodovou reformu. Je čas plnit sliby a nezvyšovat daně. Kosmonaut je fakt to poslední, co většinu lidí trápí.“

Ne, není. Je čas řešit psychiatrickou a psychoterapeutickou péči pro děti, čekací doby na speciální vyšetření, krizi bydlení, investice do vědy, reformu vzdělávání, důchodovou reformu. Je čas plnit sliby a nezvyšovat daně. Kosmonaut je fakt to poslední, co většinu lidí trápí — LongFeng (@longfengcz) June 21, 2025

Jeho komentář shrnuje frustraci mnoha voličů, kteří v diskusi vyjádřili pocit, že vláda klade důraz na symbolické nebo futuristické projekty, zatímco základní funkce státu – zdravotní péče, vzdělání či dostupnost bydlení – zůstávají dlouhodobě podfinancované a přehlížené.

