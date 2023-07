Rajchl (PRO): Mohu Zděšenou Mirku uklidnit

reklama

Miroslava Němcová zveřejnila tweet, podle něhož jsem prý někde zalezlý ve sklepě a čekám na mraky, protože je na obloze modré nebe a žluté slunce.

Mohu Zděšenou Mirku uklidnit. Jsem v terénu a dál tvrdě pracuju na tom, aby do sklepa musela s hanbou odkráčet celá ta pětikoaliční sebranka lumpů a lhářů. Nebo možná spíš do kanálů. Protože přesně tam by měli chodit za to, co provedli a provádějí naší zemi.

P.S. Na nebi mi modrá a žlutá barva nevadí vůbec. Na Pražském hradě a na Národním muzeu ano. Tam totiž patří pouze vlajky české, nikoliv ukrajinské. A když jsme u toho, tak ani ty modré se žlutými hvězdami bruselského AbsEUrdistánu.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

