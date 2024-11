Rajchl (PRO): Pššt, to se nesmí říkat!

Robert Fico zajel do Číny a Si Ťin-pching po jejich setkání povýšil vztahy se Slovenskem na strategické partnerství. V praxi to bude patrně znamenat významné finanční investice na slovenském území, jakož i otevření dveří pro slovenské firmy do nejsilnější ekonomiky světa. Přesně tak bychom to dělali i my v PRO.

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 90% Neprospěje 4% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 8312 lidí

Bohužel nemalá část našich občanů, zhypnotizovaná ideologickou mediální propagandou, jejímž cílem je udržet Českou republiku v pozici vazalského státu bruselské čtvrté říše, tady bude dál fanaticky opakovat mantru, že s diktátory a agresory se nemluví ani neobchoduje. A tak bude Pekarová s Vystrčilem dál pořádat turistické zájezdy na Tchaj-wan a tam zajišťovat stavbu nových fabrik na výrobu čipů. Bohužel ale v Drážďanech.

Mimochodem, pokud bychom byli důslední a neobchodovali s žádným agresorem, tak musíme hned zítra přerušit veškeré obchodní styky s USA a Velkou Británií. Ale co to říkám, to vlastně žádní agresoři nejsou. Ten milion mrtvých Iráčanů byl adekvátní obětí ve jménu vývozu demokracie na Střední východ. A taky možná vývozu irácké ropy na západ.

Ale pššt, to se nesmí říkat! To je přece ta rusácká propaganda!

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky