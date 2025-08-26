Rajchl (PRO): S vyděrači je třeba nemilosrdně zatočit

27.08.2025 8:19 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na přiznání Zelenského k ohrožení energetické bezpečnosti Maďarska a Slovenska

Rajchl (PRO): S vyděrači je třeba nemilosrdně zatočit
Foto: Repro XTV
Popisek: Jindřich Rajchl

Vzhledem ke skutečnosti, že se Zelenskyj přiznal k tomu, že útok na ropovod Družba byl veden záměrem ohrozit energetickou bezpečnost Maďarska a Slovenska, tak bych na místě Orbána a Fica vyzval NATO Severoatlantické smlouvy k ativaci článku 5 této smlouvy, tedy k neprodlenému podniknutí "takové akce, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti".

Zelenského akce totiž není ničím jiným než brutálním vydíráním Fica a Orbána za použití vojenské síly. A jak známo, vyděračům nelze ustupovat, neboť je tím pouze povzbudíte k tomu, aby své požadavky stupňovali. S vyděrači je třeba nemilosrdně zatočit.

A propos - před pár měsíci jsem v rozhovoru na Protiproudu u Petra Hájka důrazně varoval před vyzbrojováním ukrajinské armády, jež se nám může velmi tvrdě vymstít. Teď už asi všichni chápou proč. Dát do ruky emočně labilního člověka závislého na kokainu, připraveného pro vlastní záchranu udělat cokoliv, obrovskou zbrojní sílu, je prostě čiré šílenství.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • mimo zastupitelskou funkci
Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

