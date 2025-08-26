Rajchl (PRO): S vyděrači je třeba nemilosrdně zatočit

Vzhledem ke skutečnosti, že se Zelenskyj přiznal k tomu, že útok na ropovod Družba byl veden záměrem ohrozit energetickou bezpečnost Maďarska a Slovenska, tak bych na místě Orbána a Fica vyzval NATO Severoatlantické smlouvy k ativaci článku 5 této smlouvy, tedy k neprodlenému podniknutí "takové akce, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti".
Zelenského akce totiž není ničím jiným než brutálním vydíráním Fica a Orbána za použití vojenské síly. A jak známo, vyděračům nelze ustupovat, neboť je tím pouze povzbudíte k tomu, aby své požadavky stupňovali. S vyděrači je třeba nemilosrdně zatočit.
A propos - před pár měsíci jsem v rozhovoru na Protiproudu u Petra Hájka důrazně varoval před vyzbrojováním ukrajinské armády, jež se nám může velmi tvrdě vymstít. Teď už asi všichni chápou proč. Dát do ruky emočně labilního člověka závislého na kokainu, připraveného pro vlastní záchranu udělat cokoliv, obrovskou zbrojní sílu, je prostě čiré šílenství.
JUDr. Jindřich Rajchl
