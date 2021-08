Rakušan (STAN): Děti si zaslouží lásku, nezaslouží si v takto nízkém věku ústavní péči

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Dobrý den, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já budu zklidňujícím faktorem v přestřelce faktických poznámek.

Já chci pouze vyjádřit stanovisko klubu Starostů a nezávislých k dané tematice. Zcela jasně podporujeme návrh, aby děti se dostaly do péče pěstounů, aby se dostaly do rodin z kojeneckých ústavů. Víte, já jsem jako starosta Kolína dlouhodobě navštěvoval ten Krajský kojenecký ústav, který v našem městě máme. A mám skutečně úctu k těm dámám, které tam pracovaly. Mám úctu k paní ředitelce, která toto pracoviště vedle. To ovšem stále neznamená, že zastávám ten názor, že toto je systémově správné řešení pro děti, které holt nemají ty své klasické rodiny a nemají to zázemí, které každé dítě má mít. Ty děti třeba často v noci ani nepláčou, protože ten pláč, což je běžná reakce malého dítěte, aby přivolalo nějakou pomoc, aby upoutalo pozornost, prostě v té ústavní péči jako takové nefunguje. Ty děti jako takové postrádají ty základní sociální návyky, které mají dostat ve své rodině, ať už od vlastních rodičů nebo od pěstounů. Znovu říkám, to není kritika personálu těchto zařízení. Je to kritika systému jako takového a pokud dnes podpoříme tento zákon, pokud se dnes vydáme jinou cestou, je to každopádně krok do budoucnosti a je to každopádně krok k tomu, že se z České republiky po dnešním dnu stane o něco civilizovanější prostor, než tomu bylo doposavad.

Děti si zaslouží lásku, děti si zaslouží péči, děti si nezaslouží ústavní péči v takto nízkém věku. Podívejme se do okolních zemí, do těch referenčních, s kterými se srovnáváme, které za sebou mají stejnou minulost jako my, kde ten historický předěl přišel v roce 1989, jako je Polsko, jako je Maďarsko, jako je Slovensko. A všechny tyto země zvládly už ten krok do budoucnosti udělat. Je to velký dluh, který máme, je to velký dluh i vůči pěstounům, vůči lidem, kteří na sebe tuto zodpovědnost přebírají a kteří tím velmi pomáhají naší společnosti. Ale hlavně tím velmi pomáhají dětem, které by jinak zůstaly opuštěny a právě v nějakém typu ústavní péče.

Tedy vás všechny prosím napříč politickým spektrem - a ta debata ve mě vyvolává pocit, že by to hlasování mohlo dopadnout dobře - o podporu tohoto návrhu. A chtěl bych napříč politickým spektrem poděkovat všem kolegyním a kolegům, které a kteří se danému tématu dlouhodobě věnovali. Podporu Starostů a nezávislých tento návrh každopádně má. Děkuji.

