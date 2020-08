Rakušan (STAN): Je nám trochu líto, že se debata o korespondenční volbě odkládá

Projev na 57. schůzi Poslanecké sněmovny 19. srpna 2020 k vládnímu návrhu zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

Dámy a pánové, pane ministře,

jenom velmi krátce stanovisko klubu Starostů a nezávislých. I za nás bychom určitě chtěli ocenit tu snahu, kterou pan vicepremiér Hamáček vyvinul. To znamená, že svolal zástupce všech politických stran a byli jsme schopni dojít na těch dvou pracovních schůzkách ke konsenzu, který dnes leží tady na stole a umožní lidem to základní, co prostě v demokratickém světě musí být, to znamená volební právo. A to i volební právo v té situaci, která nemusí být úplně jednoduchá.

Zároveň si myslím, že naším velkým úkolem jako poslanců a lidí činných v politice je to, abychom našim občanům dali jasnou zprávu, že prostě volit lze, že volby v České republice proběhnou, že volby jsou bezpečné a že existují metody, aby volební právo mohli uplatnit i lidé, kteří se momentálně budou nacházet v karanténě.

My jsme považovali ty původní výroky, které zaznívaly třeba na konci července tohoto roku, za velmi nešťastné. A to, že lidé v karanténě nebudou moci volit. Dokonce se v mediálním prostoru zpochybňovalo, zda bude možné volby vůbec uskutečnit. Já si naopak myslím, že právě nějakému návratu do normálního života nejvíc pomůže, když lidem prostě vzkážeme, že takové základní demokratické mechanismy, jako jsou volby, prostě proběhnou, ať se děje, co se děje. A že lidem, kteří v té době zrovna budou mezi nemocnými, nebo budou v karanténě, volby jednoznačně umožníme.

Takže ocenění za to, že ke shodě došlo, že k těm schůzkám, které byly pracovní a konstruktivní, docházelo. Možná buďme ale trošku opatrnější v těch výrocích, které uvádíme do toho veřejného prostoru, kdy nejdříve tu veřejnost trochu vyděsíme, že by tak být nemuselo a potom s tím řešením přijdeme. To řešení pokládáme za kvalitní, jako kompromisní.

Je nám trochu líto jako Starostům a nezávislým, že ta korespondenční volba jako princip a debata o ní se odkládá. Viděli jsme to jako jednu z dalších možností, která by mohla rozšířit paletu toho, jak umožnit lidem v karanténě volit. Nicméně akceptujeme, že na tom není většinová shoda a samozřejmě ty návrhy, včetně racionálních pozměňovacích návrhů upřesňujících, jako STAN podpoříme.

Děkuji.

