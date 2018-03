Rakušan (STAN): Jedním z nejhůře odvolatelných politiků je Tomio Okamura

Pátečních 90' na ČT24: S návrhem SPD na přímou volbu starostů máme problém proto, že mění Ústavu České republiky. Tedy dokument, který je ze své podstaty velmi konzervativní. A přitom vlastně ani nevíme, co konkrétně SPD navrhuje, jak přímá volba starostů bude vypadat, to přeci není možné nejdříve změnit Ústavu a teprve potom řešit, jak se bude volit ke starostovi zastupitelstvo, jakým způsobem může být starosta odvolatelný, jestli zastupitelstvem obce nebo v nějakém dalším referendu... A paradox? V současné době nikdo není odvolatelný snadněji, než jsou právě starostové. A dovolím si malé popíchnutí. Jedním z nejhůře odvolatelných politiků v naší zemi je právě pan Tomio Okamura, který by neměl být po svých ostudných výrocích místopředsedou dolní komory Parlamentu.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec

autor: PV