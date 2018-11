Rakušan (STAN): K úniku informací i z lékařského prostředí už dochází

Děkuji vám za slovo.

Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím k paní poslankyni doktorce Adámkové, omlouvám se, já sám pocházím z lékařské rodiny a rozhodně nepodezřívám lékaře, že oni by byli těmi, odkud informace primárně unikají. Nicméně obecně k úniku informací i z lékařského prostředí už v současné době dochází. My nastavujeme nový systém a snažíme se hovořit o tom, abychom v tom novém systému maximálně eliminovali veškerá rizika, která by k nějakému potenciálnímu úniku mohla vést. Já jako pacient, jako člověk, který se na svět dívá z toho pohledu, že osobnostní práva mají být dotčena státem a systémem co nejméně, bych chtěl dávat souhlas k tomu, aby s takto citlivými informacemi bylo zacházeno kýmkoliv dalším, jakoukoliv další třetí osobou. Proto, prostřednictvím pana předsedajícího, chválím i pana poslance Bendu za to, že chce, aby tento návrh byl projednán v ústavněprávním výboru. To je prostě materie, která se skutečně dotýká těch nejintimnějších informací o nás jako o lidech, na co jsme léčeni, jaké léky užíváme a únik takových informací by skutečně mohl znamenat i v případě politiků velký zásah, ale v případě všech lidí v České republice, do našich osobnostních práv. Děkuji.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



