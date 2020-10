Rakušan (STAN): Milí moji přátelé, cítíte to taky ve vzduchu? Lepší časy přišly

reklama

Milí moji přátelé,

cítíte to taky ve vzduchu? Lepší časy přišly. V krajských volbách dali voliči jasně najevo, že chtějí lidi s pohledem do budoucnosti. Nechtějí papaláše, těm vystavili stopku, dali jim málo preferenčních hlasů a oni musí odevzdávat klíče od svých panství. Nechtějí lidi, kteří se v krizové době za někým či něčím schovávají. Chtějí vizi. Spravedlnost. Chtějí změnu.

Tisíckrát můžeme číst, že Andrej Babiš matematicky vyhrál. Můžeme se dívat na čísla a přemýšlet o tom, jestli ta změna nenastala díky obavám z viru. Nebo snad kvůli tomu, že někdo nepřišel k volbám. Ale ti, kteří přišli, chtějí mít svou budoucnost pevně v rukách. Takoví lidé zamíchali kartami. Najednou tady není stabilní a neměnná politická mapa. Podíváte-li se na celou Českou republiku, uvidíte najednou potenciál změny. A když půjdete do úplného detailu a podíváte na výsledky vyjednávání, máme tady mapu, která nám přináší diverzitu. Ne všichni hejtmani budou z jedné strany, vládní strany mají dokonce absolutní menšinu. A do vedení krajů se dostávají noví lidé, kteří chtějí pro svůj kraj pracovat, kteří se prostě jen tak nezakecaj.

Ano, mám z toho radost. Ano, bojím se, že teď něco zakřiknu a někde něco nedopadne podle představ. Politické dohody bývají křehké, jak jsme se koneckonců mohli dočítat i včera. Že prý jsme malí. Že prý dáváme lidem naději a pak ji zase kvůli osobnímu egu zklameme. Jenže jestli právě něco nesmíme dopustit, jsou to zklamané naděje lidí. To už by byla pro naši demokracii a moji generaci konečná. Selhali bychom.

Takhle nějak jsem celé léto vysvětloval v krajích, proč si myslím, že bychom do příštích voleb měli jít s Piráty. První argument je samozřejmě ztráta hlasů ve prospěch toho nejsilnějšího, takový náš volební systém prostě je - hnutí ANO stačilo na získání jednoho poslaneckého mandátu 19 tisíc hlasů. My potřebovali dvojnásobek. Pokud se spojíme jako rovnocenní partneři, můžeme vyhrát. Jsou to právě Piráti, kteří pro některé voliče znamenají symbol změny a já tomu vlastně rozumím - jsou pracovití, jsou noví. Pamatuji si, jaké to bylo, když jsem začínal ve starostenské pracovně a věřím, že stejně si připadali i mnozí kolegové ve STAN.

Byli jsme jako svěží vítr. My teď představujeme zkušenosti, tedy lidi, kteří znamenali změnu a v téhle své poloze neselhali. Dokázali, že ji přinesou. A pak si své pozice obhájili a udrželi. Chtěl bych s Piráty, i po zkušenostech jinde a jindy, koalici dvou nezávislých subjektů, které nechtějí být bity na nespravedlivém volebním systému. Které ale nejdou porazit Andreje Babiše, jdou porazit jeho způsob politiky a myšlení. Jdou vyhrát s programem na dalších 10 let. S programem úspěšné České republiky, země bez příkopů. Je to koalice, která má prostě naději otočit list. A věřte mi, vím, že právě taková dokáže oslovit nespokojené voliče vládních stran. Ukázalo se to v Olomouckém kraji, kde jsme si to spojenectví zkusili.

Prosím, dejte nám šanci tohle zkusit. Věřte nám, že to strašně bolí, ale že pracujeme na něčem, co lidem nejen dá naději - ale ty naděje nezklame. A tak mi dovolte s Vámi sdílet radost, že STAN dnes schválil zahájení exkluzivního vyjednávání s Piráty o společné koalici pro sněmovní volby.

A děkuji vám ještě jednou za Vaši stabilní podporu.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sněmovní volby, rok 2021: Fiala s Rakušanem se smáli, až se za břicho popadali. Jenže pak začalo sčítání hlasů. A smát se začal někdo úplně jiný Rakušan (STAN): Pane prezidente Havle… Václav Havel by dnes slavil narozeniny. A šéf STAN při té příležitosti... Přečtěte si sami Ostrý střet minuty před volbami: Babiš a Hamáček nikde. Zato Okamura soptil: Další azylová centra pro migranty? To zarazíme!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.