Rakušan (STAN): Mladí lidé nebudou muset čekat na řidičák

„V době, kdy má vláda nejvíce informací o všech podnikatelích, jaké kdy měla, stále trvá na zpřísnění podmínek, zbytečném zatížení administrativy a náboru dalších úředníků, kteří budou hlídat každé další kroky drobných živnostníků,“ řekl předseda klubu STAN Jan Farský.

Dalším velmi důležitým bodem aktuální schůze je volba nového člena RRTV. Mezi navrženými je i značně diskutabilní osoba Petra Štěpánka. „Tento člověk veřejně prohlašuje, že Česká televize je zločinecká organizace a je potřeba ji podminovat a vyhodit do vzduchu. V této době musíme veřejnoprávní média chránit a zacházet s nominacemi lidí do jejich čela zodpovědně. Doufáme, že si to při hlasování uvědomí i kolegové z hnutí ANO a Petr Štěpánek nebude rozhodovat o budoucnosti veřejnoprávních médií,“ dodal Jan Farský.

Ve druhém čtení se bude projednávat naše novela, která snižuje DPH na veřejnou dopravu z 15 % na 10 %. „Jde o zcela jednoznačně rozumný návrh, který ušetří krajům a obcím téměř 1 miliardu korun a ušetřené peníze bude možné investovat například do zlepšení dopravní obslužnosti nebo zvýšení kvality dopravních prostředků. Rozpočtový výbor doporučil Sněmovně náš návrh ke schválení,“ oznámila Věra Kovářová.

Vít Rakušan spustil před třemi měsíci projekt Absurdity. Shromažďujeme v něm podněty občanů, kteří popisují absurdní problémy, s nimiž se setkali v rámci jednání s úřady či státní správou. „Do dnešního dne dorazilo téměř 100 podnětů, které náš tým usilovně řeší. Z prvního z nich jsme již vytvořili novelu, kterou dnes předkládáme. Doteď museli prvožadatelé na řidičský průkaz čekat 20 dní, ačkoli již splnili řidičské zkoušky. My navrhujeme změnu, aby řidičský průkaz obdrželi již do pěti dní od splnění podmínek. Pomůže to tomu, aby mladí lidé nevypadli z režimu a mohli co nejdříve sednout za volant,“ řekl autor projektu Vít Rakušan.

