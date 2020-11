Rakušan (STAN): Nikoho nezajímá, že na to teď nejsou peníze

reklama

Vůbec mě nepřekvapuje, že zadlužit naši zemi ještě víc, právě v době pandemie, chce vláda ANO. Vlastně by mě ani nepřekvapilo, pokud by to samé prosazoval i zbytek vládní koalice. Včera ale pro zrušení superhrubé mzdy našlo ANO nečekaného spojence: ODS. Ta i přes svá deklarovaná partnerství s nejhlasitějším odpůrcem neodpovědné rozpočtové politiky, tedy TOP 09, splnila jeden z bodů svého programu, tedy zrušení superhrubé mzdy.

Už nikoho nezajímá, že na to teď nejsou peníze. Už nikoho nezajímá, že se touto hloupou verzí nepodpoří spotřeba. Peníze zůstanou v peněženkách 20 % těch nejbohatších, 15 % si polepší minimálně. Už nikoho nezajímá, že nemůžete zrušit superhrubou mzdu bez daňové reformy, bez modernizace této země. Strany plní své sliby, kašlou na to, že to není správné a už vůbec je nezajímá, že na holičkách nechají ty, kteří to potřebují nejvíce. Obyčejné lidi. A ano, myslím i starosty a starostky, hejtmanky a hejtmanky, kteří roznášeli v koronakrizi dezinfekci a ručně ušité roušky. Všichni ti teď zruší opravy chodníků, modernizaci učeben ve školách, protože je to bude stát strašně peněz v rozpočtech. A oni nejsou zvyklí mít dluhy, jejich lidé ve městech by jim to neodpustili. Stejně, jako to neodpustili v Kolíně místní ODS. Škoda, že si z toho nikdo nevzal ponaučení.

Pro nás je odpovědná rozpočtová politika skutečnou prioritou. Ukazujeme to ve svých městech a obcích, vyrovnáme se i s těmito klacky, které nám vláda blbosti hodila pod nohy. Nic jiného nám nezbyde. A nemusíte mít strach, že vám tu za rok budu tvrdit něco jiného, než dnes. Takoví my opravdu nejsme.

Sdílím s fotografií před kolínskou radnicí. Protože si tu vybranou kasu Kolína v roce 2010 moc dobře pamatuji. A je to pro mě symbol, že díky politice pro lidi, ne pro sebe, se dá zvládnout i nemožné.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



