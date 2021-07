Rakušan (STAN): S energošmejdy je třeba jednou provždy skoncovat

Na plénu Poslanecké Sněmovny chtějí zástupci koalice Piráti a Starostové odmítnout další solární tunel v podobě novely zákona o podporovaných zdrojích energie i návrh poslanců hnutí ANO na zdvojnásobení povinného přimíchávání biopaliv do benzínu, který by znamenal zdražení benzínu pro české řidiče a elektřiny pro všechny občany, ale i vyšší zisky pro premiérův Agrofert.

Piráti a Starostové budou také usilovat o prosazení návrhů v rámci novely energetického zákona, které mají ambici ukončit nekalé praktiky tzv. energošmejdů, dále chce koalice ukončení praxe kojeneckých ústavů a ochranu dětských skupin před možným zánikem kvůli nedostatku finanční podpory státu.

Starostové a nezávislí navrhli řešení podomního prodeje energií již v listopadu 2019, to počítalo s omezením praktik, které často překračují hranici zákona, a vyšší ochraně spotřebitelů. Vláda později předložila vlastní novelu v podobném znění, ke které zástupci STAN připravili několik pozměňovacích návrhů. Hospodářský výbor si osvojil hned dva pozměňovací návrhy hnutí STAN, které umožňují obcím zakázat na svém území podomní prodej energií či zkrátit dobu pro získání licence pro výkon zprostředkovatelské činnosti na šest měsíců. Ostatní pozměňovací návrhy jdou směrem k větší ochraně spotřebitelů při uzavírání smluv, odstoupení od smlouvy nebo její výpovědi, ruší také některé sankce v souvislosti s vypovězením smluv.

„Podomní prodejci energií, tzv. energošmejdi, si často pro své nekalé činnosti vybírají seniory a nabízejí jim nevýhodné smlouvy. Dříve zkoušeli podvody přes hrnce, po medializaci kauz přišli s vynalézavějšími triky. I koronavirová krize ukázala problém podomního prodeje v plné nahotě. “Výhodná změna dodavatele energií a roušky zdarma” - to nabízeli mnozí z nich. Je třeba s tím jednou provždy skoncovat. Energošmejdy chceme vytlačit za hranu zákona už řadu let. Náš původní návrh se ale vládě z nějakého důvodu nelíbil. Pokud poslanci přijmout náš pozměňovací návrh, obce dostanou možnost zakázat na svém územní podomní prodej energií. Věřím, že tuto změnu poslanci podpoří,” vysvětlil důvody předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Sněmovna se bude tento týden ve 3. čtením zabývat zákonem o podporovaných zdrojích energie. Jde o legislativu, která má zásadní dopady na státní rozpočet, ale i peněženky občanů. „Máme důvodné obavy, že se tím vláda snaží vykopat další solární tunel, který bude stát naši zemi přes 600 miliard. Kabinet přihraje peníze již v Česku působícím solárním elektrárnám a dalším zdrojům - řeší totiž staré i nové instalace obnovitelných zdrojů dohromady. Místo abychom zvýhodnili nově budované a 10x levnější instalace, stále posíláme peníze těm, které si na sebe už vydělaly. Piráti a Starostové žádají férovou podporu, která skutečně nastartuje rozvoj obnovitelných zdrojů, nikoli vytvoří další tunel pro vybrané technologie. Podpora musí probíhat do budoucna především formou aukcí, tedy na základě principu trhu - soutěže o nejnižší cenu ve prospěch lidí,” uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že fotovoltaiku dotujeme i desetkrát vyšší částkou než sousední Německo nebo Polsko.

„Zároveň do zákona o podporovaných zdrojích energie poslanci ANO načetli pozměňovací návrh, který navyšuje povinné přimíchávání biopaliv první generace do benzínu. A který tak sáhne do peněženky každému z nás, neboť fakticky zdraží benzín navíc o 2 koruny k současným cenám. Výrobcům biopaliv, kdy tím největším je premiérův Agrofert, naopak narostou zisky v řádech miliard. Náš poslanec Radek Holomčík v minulosti navrhoval povinné přimíchávání biopaliv do benzínu zcela zrušit, současná vláda - tedy hnutí ANO - ale plánuje vydolovat z biopaliv a peněženek občanů každou korunu. To je za Piráty a Starosty zcela nepřijatelné a uděláme vše proto, aby nedošlo k dalšímu tunelování peněženek lidí, navíc v době největší novodobé krize, v které tato země kdy byla,” popsal Bartoš.

Sněmovna má v týdnu projednat také téma dětských skupin. „Původní návrh by představoval faktickou likvidaci dětských skupin a ohrožení míst pro 16 tisíc děti, což je pro nás nepřijatelné. Povedlo se nám po řadě jednání zachovat rozumné podmínky pro fungování skupin, název dětských skupin a také flexibilitu - dětské skupiny budou moci navštěvovat děti až do šesti let věku, což byl náš hlavní požadavek. Zároveň je to samozřejmě velmi účinné řešení problémů malých obcí s nedostatkem kapacity mateřských škol,” řekla místopředsedkyně STAN Věra Kovářová.

„Naším cílem bylo, aby byly dětské skupiny zachovány v současné kvalitě s jistotou financování do budoucna, což se nám po mnoha diskuzích podařilo prosadit. Tomu jsem velmi ráda jak kvůli rodičům, dětem, tak malým obcím a zaměstnavatelům. Jednání se ale táhla neúnosně dlouho, dětské skupiny vůbec netušily, jaké budou mít podmínky pro provoz a financování, přitom už byly zápisy pro nový školní rok,” upozornila 1. místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová s tím, že zásadním tématem bude také ukončení praxe kojeneckých ústavů.

„Doufám, že se nám podaří konečně zrušit zastaralou praxi umisťování nejmenších dětí do kojeneckých ústavů, kterou již odmítla řada zemí na světě. Děti patří do rodiny, ne do ústavu. Pro jejich zdravý vývoj je nutná přítomnost jedné stálé pečující osoby, ke které si dítě vytvoří vztah. Náš návrh proto počítá s transformací kojeneckých ústavů například na podporu rodin dětí s vážným onemocněním i s lepší podporou pěstounů a prevencí odebírání dětí rodičům ze sociálních důvodů,” nastínila Richterová.

Na závěr tiskové konference předseda STAN Vít Rakušan vyzval vládu, aby urychleně vyřešila nejistotu, která v posledních dnech panuje kolem podmínek vyplácení pomoci postiženým jihomoravskou katastrofou.

„V rámci české společnosti se po katastrofě vytvořila obdivuhodná solidarita, který je doprovázena reálnou pomocí. To však neplatí o vládě, která zůstává u zlatých řečiček, ale ve skutečnosti nechává postižené občany z jihomoravských obcí v nejistotě, jakým způsobem jim bude pomoc vyplacena. Chceme, aby vláda dnes na plénu sněmovny tuto nejistotu veřejně vyvrátila a odstranila morální hazard, který se skrývá v odečtu pojistek od státní dotace. Ve zdravém státě přece není možné trestat občany, kteří se v životě chovají zodpovědně a pravidelně si platí pojištění,” doplnil Rakušan.

