Raždík (JAP): Švýcaři nemají povinné očkování - svycarska-demokracie.cz

Ve Švýcarsku, které obecně preferuje svobodu před regulacemi (dle organizace Heritage.org je např. dlouhodobě jednou z nejsvobodnějších ekonomik Evropy) je očkování dobrovolné. Naše země se naopak nachází na úplně opačném konci žebříčku s povinným, důsledně vymáhaným, očkováním.





Obrázek: Povinnost očkování v Evropě. Zdroj: http://efvv.eu/map-of-vaccination-status-by-country/



V roce 2013 odhlasovali Švýcaři v referendu federální zákon (pro bylo 59% zúčastněných voličů), který, mimo jiné, umožňuje státu v případě epidemie nařídit povinné očkování pro určité skupiny osob. Informační brožurka k tomuto referendu, ze září 2013, říká následující:



Současný zákon o epidemii umožňuje kantonům stanovit povinné očkování. Tato možnost je v novém zákoně přísně omezena. Kantony budou moci stanovit povinné očkování pouze v případě, že je vážně ohroženo veřejné zdraví a obyvatelstvo nelze chránit jinými opatřeními. Kromě toho může být povinnost uložena pouze pro přesně definované skupiny lidí – například pro zaměstnance novorozeneckého oddělení nemocnice za účelem ochrany zdraví kojenců a matek. Nikdo však nemůže být očkován proti své vůli.



Regulace na národní úrovni



Pokud se nebezpečná nemoc rychle šíří, jsou nutná celostátní opatření. To je jediný způsob, jak zabránit, aby onemocnělo nebo dokonce zemřelo větší množství lidí. Pokud by bylo nutné jednat na národní úrovni, mohla by nyní Vláda po konzultaci s kantony stanovit povinné očkování pro určité skupiny lidí. Taková výjimečná situace nikdy předtím nenastala. Kromě toho stále platí: Nikdo nesmí být očkován bez jeho souhlasu.



Odmítnutí státem nařízeného očkování by znamenalo pouze zákaz vykonávat určitá povolání. I v době součané koronavirové krize je Švýcarsko spíše umírněné, co se týká restrikcí, viz.:



Švýcarsko odmítá pokračování plošné karantény



V naší zemi je naopak nařízeno očkovat 9 vakcín a neočkované děti mají zakázán přístup do jeslí a školek. Stránky EFVV však odkazují na přelomové rozhodnutí našeho ústavního soudu z ledna 2016, který umožňuje odmítnout očkování nejen z náboženských důvodů, ale i z důvodu svobody svědomí.



Myslíte si, že bychom se měli vydat (nejen v očkování) cestou větší svobody občanů? Že by očkování mělo být dobrovolné? Že by stát mohl nařídit povinnost očkování, ale pouze v krajním případě, pro vybrané skupiny osob a odmítnutí očkování by znamenalo pouze zákaz vykonávat povolání? My si myslíme, že to jsou rozumně nastavená pravidla a je náším cílem prosazovat jejich zavedení v naší zemi.

