Raždík (SPD): Andrej Babiš rekordně zvyšuje odvody živnostníkům, ekonomika neroste

A je to logické. Ten ekonomický růst je inflační. Vzniklý jen tištěním a přidáváním peněz do oběhu. Čím víc natisknete, tím více peníze ztratí na hodnotě. Nevzniká reálný přebytek zboží a služeb a tak, aby bylo jedněm možno přidat, je potřeba druhým vzít.



V ČR máme 1 milion živnostníků a 2,4 milionu důchodců. Komu vezmete a komu přidáte, aby jste neztratili, ale naopak získali hlasy?







Zamysleme se i nad tím údajným růstem. Na začátku roku 1993 bylo HDP ČR necelý 1 bilion Kč. Dnes je okolo 5 bilionu Kč. Co jste si mohli dovolit tehdy a co dnes? Muž a žena si mohli pořídit dům na hypotéku, auto na splátky, uživili dvě děti a mohli si zajet v létě a v zimě na dovolenou.



Co si ten samý muž a žena mohou dovolit dnes? 5 domů na hypotéku, 5 aut, uživí 10 dětí a zajedou si na dovolenou 5x v létě a 5x v zimě? Nebo si koupí to samé množství, ale všechno je 5x kvalitnější? Včetně dětí? :-) Zaplatíte za vytápení domu pětinu toho co před tím? Vydrží auto 5x déle?



Zdaleka ne. Troufnu si říct jedno: už při dvojnásobném růstu HDP by žena mohla přestat chodit do práce. Což bylo mimochodem běžné v Americe v 50-tých a 60-tých letech. Dnes už ne :-( Menší růst tam asi je, ale pětinásobek se nekoná. A tak když se má někde přidat, musí se někde ubrat.





Zdroje:



https://www.mesec.cz/clanky/zdravotni-pojisteni-2019-minimalni-zaloha-rekordne-vzroste/



https://www.mesec.cz/clanky/socialni-pojisteni-2019-na-minimalnich-zalohach-si-priplatite-o-dve-stovky/



http://www.ipodnikatel.cz/socialni-pojisteni-osvc-2014.html



https://www.czso.cz/csu/czso/2-inflace_1994_



https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/pocet-podnikatelu-v-cr-loni-stoupl-o-10-000-uz-se-opet-blizi/r~f1c9d9f825e411e8a72bac1f6b220ee8/?redirected=1548269928



https://www.novinky.cz/finance/460521-pocet-duchodcu-roste-penzi-pobira-zhruba-2-4-milionu-lidi.html



https://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/

Ing. Tomáš Raždík SPD



zastupitel města Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vích (SPD): Evropská unie chrání ryby a ptáky, bezpečnost lidí ale ne Rozvoral (SPD): Evropská unie je ohledně migrace neschopná a pouze jen slibuje Raždík (SPD): Necháme Německo vyhrát druhou světovou válku? Raždík (SPD): Nezabíjejte posla!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV