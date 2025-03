Rédová Fajmonová (BPP): 72 hodin? Rakušan není Liam Neeson

Do konce léta plánuje ministr vnitra Vít Rakušan vydat brožuru, která má českým občanům poradit, jak přežít krizové situace. Vzorem má být finský koncept „72 hodin“, který klade důraz na osobní připravenost jednotlivců. Na první pohled chvályhodná iniciativa, ale jen do chvíle, než si uvědomíme, kdo za tímto krokem stojí a co všechno ho provází.

Už samotný název připravovaného manuálu ministerstva vnitra „72 hodin“ evokuje slavný akční thriller 96 hodin, kde bývalý agent CIA bojuje o život své unesené dcery. Jenže v našem případě není v hlavní roli neohrožený Liam Neeson, ale ministr vnitra Vít Rakušan. A tady podobnosti končí, respektive se mění ve frašku. Rakušan nám místo akce a ochrany nabízí brožuru. Papírový návod, jak přežít krizi. Co si máme připravit? Trvanlivé jídlo, vodu, baterku. Možná i plynovou masku a růženec.

Anketa Chcete, aby čeští vojáci byli vysláni na Ukrajinu k hlídání příměří? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4312 lidí

Vít Rakušan, ministr vnitra a zároveň politik, jehož jméno se objevuje ve stínu kauzy Dozimetr, kde padají jména, peníze i mrtvá těla. Muž, který bez mrknutí oka rozvěšuje fotografie prezidenta cizí mocnosti v pytli a dává tím jasný signál, že nás vmanévroval do role terče. Člověk, který otevřel dveře migrantům bez kontroly, a nyní se nestačíme divit nárůstu kriminality. A konečně politik, který podporuje eskalaci konfliktů, zbrojení a miliardové výdaje na válku, zatímco obyčejní lidé počítají každou korunu.

Nejde o prevenci. Jde o alibi. Obyčejní lidé nepotřebují brožuru. Potřebují vládu, která je ochrání. A která se nezbavuje odpovědnosti ve chvíli, kdy ji mají nést ti nahoře. Dnes tedy máme věřit, že nás zachrání pár rad v brožuře? Že se máme zavřít doma se zásobami, zatímco stát selhává ve své základní roli chránit své občany?

A samozřejmě všechno to zaplatíme my. Z našich daní, které se místo do školství nebo zdravotnictví sypou do PR projektů a zbrojení. Liam Neeson měl v 96 hodinách plán. Byl ochoten riskovat všechno pro záchranu rodiny. STAN má brožuru. A Rakušan dojem, že tím všechno vyřeší. Nevyřeší.

Petra Rédová Fajmonová, BSc. BPP



krajská zastupitelka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky