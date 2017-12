Richter (ANO): Bilancování prvního roku v krajském zastupitelstvu Ústeckého kraje

26.12.2017 9:40

Tak znělo listopadové téma do novin Ústecký kraj a svůj příspěvek napsal i Jan Richter, krajský zastupitel Hnutí ANO 2011. Pokud se vám nedostaly noviny do schránek, přinášíme jeho přesný přepis. Každý z nám by měl vědět co nejvíce o tom, jak pracují ti, které jsme si zvolili. Co se povedlo, nepovedlo. Jaké je naše postavení na kraji.