Richter (ANO): Sport a sportovní kluby jdou k likvidaci

Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych se zde pár slovy vyjádřil k novele státního rozpočtu na rok 2022 a to z pozice toho, že jako místopředseda Poslanecké sněmovny - místopředseda podvýboru sportu Poslanecké sněmovny, zároveň místopředseda fotbalové asociace, což znamená největšího svazu sportovních klubů v republice a člověka, který je dnes a denně ve sportovním prostředí, mě nenechá nečinně koukat na to, jak sport a sportovní kluby jdou k likvidaci.

Poté, co sportovní kluby jen díky pomoci státu přežily epidemii koronaviru a s tím související útlum jejich činnosti, tak poté namísto jasné strategie financování přišlo rozpočtové provizorium, které zcela znemožnilo Národní sportovní agentuře vypisování nových dotačních titulů. To navíc přišlo ještě v době, kdy už inflace a hlavně ceny energií začaly raketově stoupat.

Samozřejmě ceny energií v prvé řadě zasahují domácnosti, to víme asi všichni. Tam by měla být ta primární pomoc na prvním místě. Ale zde ani v tomto ohledu vláda nedělá významné kroky. Ale pokud my nebudeme reagovat na prudký nárůst energií ve sportovním prostředí, tak se nám může stát, že do budoucna odepíšeme celou jednu generaci dětí, které máme. Protože my potřebujeme v tělocvičnách svítit, potřebujeme v zimních halách vyrábět led, potřebujeme v bazénech ohřívat vodu a tak dále.

Tyto náklady, které teď jsou tak významně vysoké, jsou pro mnoho klubů likvidační. Ona může nastoupit cesta toho, že kluby budou chtít navýšit členské příspěvky od rodičů. Ale dneska když si na misku vah ti rodiče dají jídlo, dají si energie v domácnosti, nájmy a jiné věci, tak ten sport vytěsní a může se nám stát, že nám až o 50 % klesne počet dětí, kteří by do těch sportovních zařízení chodily a s tím pak související jejich zdravý vývoj a tak dále.

Toto snížení se pak projevilo téměř výlučně ve formě zcela nepoměrného seškrtání dotaci na rozvoj a podporu sportu. Takže přesně z té podpory sportu, která tady dneska v té novele zrovna je, jde vlastně těch 500 milionů, které navrhujete na navýšení pro Národní sportovní agenturu, právě na provoz a údržbu. Tam je z toho alokovaných 385 milionů.

Ale když se bavím se sportovním prostředím a zejména s NSA, tak z těch 385 milionů, které jsou, tak už oni vyhlásili výzvu. Do minulého týdne byl jakýsi deadline, kam se přihlásilo v tuto chvíli 2 400 sportovních klubů. To ještě musím podotknout, že se to týká jenom těch sportovních klubů, které buď mají ta sportoviště ve svém majetku, anebo je to v majetku obce, státu, kraje. Ty kluby, které jsou v pronájmu u soukromých subjektů, neměly nárok na tuto dotaci a ani nemají, protože to by pak neuspokojili vůbec nikoho. Sešlo se, jak jsem říkal, 2 400 žádostí, které v loňském roce, když to tak porovnáme, se rovnaly cca jedné miliardě korun v požadavku právě na provoz a údržbu. Takže když to budeme srovnávat v letošních cenách s tím navýšením, tak se nebavíme o jedné miliardě v žádostech 2 400 žadatelů, ale o třech miliardách.

Já už nechci dlouho k tomu hovořit, neboť se jedná o tu novelu. Něco připravím na pozměňovacích návrzích do druhého čtení, ale spíš se pak budu soustředit na rozpočet 2023, protože tam to může být úplně tak likvidační, že se můžeme dostat na šestinásobek těch energií a z miliardy roku 2021 jsme rázem na šesti miliardách, které by ty kluby a ta sportoviště potřebovaly.

Já vím, že tam pan ministr, prostřednictvím paní předsedající, kroutí hlavou, ale já si ta čísla nevymýšlím, já jsem si ta čísla zjišťoval a s těmi kluby se potkávám. Ono to není jenom o té energii, o té samotné elektřině, o tom plynu. Někteří jsou zastropovaní nebo zafixovaní do konce roku, ale máme tam dopravu, máme tam jiné věci s tím související, sportovní pomůcky a tak dále, a tak dále. Takže tohle jenom tak mými slovy k té novelizaci toho rozpočtu v kapitole Národní sportovní agentury. Děkuji.

